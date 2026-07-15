Cambio en los 11 de Lionel Scaloni vs. Inglaterra: Gastón Edul confirmó quién reemplaza a Rodrigo De Paul

Arquero: Emiliano "Dibu" Martínez.

Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez.

Los motivos de Lionel Scaloni para la salida de Rodrigo De Paul

La ausencia del "Motorcito" en la alineación inicial representa una de las decisiones más audaces del cuerpo técnico en lo que va del certamen. Aunque el volante surgido en Racing es una pieza clave en el andamiaje espiritual y futbolístico de la Scaloneta, el DT optó por la frescura aeróbica de Simeone.