Cambio en los 11 de Lionel Scaloni vs. Inglaterra: Gastón Edul confirmó quién reemplaza a Rodrigo De Paul
El periodista Gastón Edul reveló desde Atlanta que el DT meterá una sorpresa histórica en la Selección Argentina: el "Cholito" va de arranque por De Paul.
A pocas horas del trascendental cruce por las semifinales del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni pateó el tablero de manera imprevista. La Selección Argentina presentará una modificación rutilante en el mediocampo de juego para intentar neutralizar el poderío de Inglaterra en la ciudad de Atlanta. El periodista Gastón Edul lo confirmó.
La formación confirmada de la Selección Argentina
La confirmación llegó de la mano de Gastón Edul desde el propio césped del Mercedes-Benz Stadium. La noticia sacudió por completo los planes que se barajaban en la previa del encuentro: Giuliano Simeone será titular en el andarivel derecho, relegando a Rodrigo De Paul al banco de los suplentes.
De esta manera, el conjunto nacional saldrá a disputar la semifinal con un esquema que prioriza la intensidad física y el retroceso para tapar las veloces transiciones del equipo británico. El once de gala estará integrado por:
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Arquero: Emiliano "Dibu" Martínez.
Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez.
Los motivos de Lionel Scaloni para la salida de Rodrigo De Paul
La ausencia del "Motorcito" en la alineación inicial representa una de las decisiones más audaces del cuerpo técnico en lo que va del certamen. Aunque el volante surgido en Racing es una pieza clave en el andamiaje espiritual y futbolístico de la Scaloneta, el DT optó por la frescura aeróbica de Simeone.
El jugador del Atlético de Madrid ofrece un despliegue defensivo sumamente agresivo sobre la banda, una característica que resulta vital para contener las trepadas de los extremos de Inglaterra y asegurar un bloque sólido en la mitad de la cancha.
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