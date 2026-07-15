Polémica: qué hace el avión prensidencial en Estados Unidos en la previa al partido de la Selección Argentina

"El canciller llegó con la tuya a Miami… qué escándalo se arma si va al partido…", disparó el conductor televisivo, sugiriendo que el canciller Pablo Quirno habría utilizado el traslado para asistir al Mercedes-Benz Stadium.

La respuesta de Quirno no se hizo esperar y llegó con un tono de ironía que descolocó a los usuarios de la plataforma, apelando a una clásica rima infantil para desestimar la denuncia. "Juguemos al huevo podrido, se lo tiran al distraído, si el distraído lo compraaa, huevo podrido es…", retrucó el ministro de Relaciones Exteriores, desmintiendo de forma pintoresca las acusaciones de la oposición.