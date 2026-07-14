Cambió el 11 de Lionel Scaloni vs. Inglaterra: Gastón Edul anticipó la formación de la Selección Argentina

El misterio táctico de la Selección Argentina para las semifinales

A pocas horas de que ruede la pelota, la danza de nombres para el once titular mantiene en vilo a los hinchas de cara al partido de este miércoles a las 16:00. Lionel Scaloni evalúa modificaciones puntuales en el carril derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean palmo a palmo por la titularidad. En tanto, la mitad de la cancha presenta dudas entre Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González para acompañar a Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.