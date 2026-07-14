Cambió el 11 de Lionel Scaloni vs. Inglaterra: Gastón Edul anticipó la formación de la Selección Argentina
El periodista Gastón Edul reveló desde Atlanta que el DT de la Selección Argentina no repetirá el equipo que venció a Suiza en la gran semifinal.
La Selección Argentina se prepara para disputar un partido trascendental frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En la antesala del encuentro en Atlanta, el reconocido periodista deportivo Gastón Edul anticipó que el entrenador no repetirá el once inicial que viene de ganarle con lo justo a Suiza.
En medio de una enorme expectativa popular, el director técnico nacional comenzó a diagramar variantes estratégicas para neutralizar las virtudes del seleccionado dirigido por Thomas Tuchel. Con la mira puesta en el bicampeonato, el cuerpo técnico busca darles frescura a los jugadores titulares que vienen de afrontar un exigente alargue en la instancia previa.
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El misterio táctico de la Selección Argentina para las semifinales
A pocas horas de que ruede la pelota, la danza de nombres para el once titular mantiene en vilo a los hinchas de cara al partido de este miércoles a las 16:00. Lionel Scaloni evalúa modificaciones puntuales en el carril derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean palmo a palmo por la titularidad. En tanto, la mitad de la cancha presenta dudas entre Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González para acompañar a Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
Por el lado del rival, Inglaterra llega con el envión anímico de haber derrotado a Noruega gracias a una soberbia actuación de su máxima estrella, Jude Bellingham. El choque en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta definirá a uno de los grandes finalistas de la Copa del Mundo.
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