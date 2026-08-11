Tini Stoessel compartió un tierno video donde se ve un adelanto de su vestido de novia: mirá

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El detalle que no pasó inadvertido en el tierno video de Tini Stoessel

Lo cierto es que los fanáticos de la artista detectaron que, en el tierno video publicado en la tarde de este martes, la cantante incluyó un adelanto de lo que será su vestido de novia y sorprendió a todos. Si bien apenas puede vislumbrarse, sí está claro que se trata de un vestido con corte strapless.