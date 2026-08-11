Tini Stoessel compartió un tierno video donde se ve un adelanto de su vestido de novia: mirá
A pocos meses de su casamiento con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel mostró su felicidad en redes sociales y realizó un repaso de su viaje a París.
La cantante Tini Stoessel se refirió, por primera vez de manera pública, a su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul -pautado para el próximo 19 de diciembre- a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde comenzó a compartir los primeros preparativos del evento.
Acompañando un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la artista dedicó unas palabras a su pareja para dar la noticia a sus seguidores: "... e incertidumbres aparte, un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul".
El posteo no tardó en volverse viral, cosechando miles de felicitaciones y muestras de afecto de fanáticos y figuras del espectáculo. Cabe señalar que allí Tini mostró el porqué de su viaje a París: la confección de su vestido de novia con un importante diseñador. "Fifi", su perrita, también participó de este viaje de ensueño que anticipa la boda.
El detalle que no pasó inadvertido en el tierno video de Tini Stoessel
Lo cierto es que los fanáticos de la artista detectaron que, en el tierno video publicado en la tarde de este martes, la cantante incluyó un adelanto de lo que será su vestido de novia y sorprendió a todos. Si bien apenas puede vislumbrarse, sí está claro que se trata de un vestido con corte strapless.
Por supuesto, la excitación de los fans de ambos es total de cara a lo que se considera que será la boda del año. Por ello, cada detalle que los protagonistas de esta historia de amor dejan entrever abarca todas las miradas y se lleva los mejores comentarios.
Cuándo y dónde se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
La cantante y el futbolista de la Selección Argentina se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, lugar donde también se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman, con Bárbara Diez como wedding planner (planificadora de la boda).
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