Por qué no juega Lionel Messi hoy ante Jordania
Tras dos fechas de romper todo tipo de récords, Lionel Messi no es titular este sábado en la Selección Argentina, en el cierre de la fase de grupos.
La Selección Argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado a las 23:00 frente a Jordania en Dallas, pero lo hará con una fisonomía muy distinta en su once inicial. La novedad que acapara todas las miradas es que Lionel Messi no formará parte del equipo titular.
La decisión de preservar al capitán no tomó por sorpresa al entorno de la Albiceleste, ya que fue el propio entrenador Lionel Scaloni quien lo anticipó en la conferencia de prensa previa al encuentro.
"Leo (Messi) va a ser suplente mañana (por este sábado), para arrancar después", anticipó el DT de Pujato en la conferencia de prensa del viernes, ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez.
Por qué no juega Lionel Messi de titular en Selección Argentina vs. Jordania
Con la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya asegurada tras los triunfos ante Argelia y Austria, el cuerpo técnico optó por cuidar la exigencia física del astro rosarino. La intención principal es que descanse y llegue en plenitud absoluta al cruce de eliminación directa.
Sin embargo, los hinchas que asistieron al estadio de Dallas podrían tener su momento de disfrute. Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el diez ingrese en el segundo tiempo para sumar minutos de juego, mantener el ritmo de competencia y seguir aceitando los engranajes de cara a la fase definitiva del torneo.
Con el primer puesto de la zona asegurado, Argentina se dará el lujo de rotar nombres y guardar a su máxima figura para cuando empiece el verdadero "mata-mata" del Mundial.
Más allá de la decisión de sumar minutos para mantenerse en competencia, el astro buscará seguramente seguir rompiendo récords y aprovechar que al cierre de la tercera fecha, se mantiene como el máximo goleador del certamen y de la historia de la Copa del Mundo.
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