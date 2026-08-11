La tierna reacción de Rodrigo de Paul al video donde Tini Stoessel hace pública su boda: "Construir"

Las primeras fisuras del conflicto familiar salieron a la luz en Intrusos (América TV), donde Paula Varela detalló que la fractura en el entorno del clan Stoessel lleva meses gestándose. La prueba de fuego quedó expuesta durante el Mundial 2026, donde resultó sumamente llamativo que la artista no compartiera tribuna ni estadía junto a su círculo más íntimo en los compromisos de la Selección Argentina.

En este sentido, la periodista reveló que los padres de Tini "ya están avisados" de que no formarán parte de tamaño acontecimiento.