La tierna reacción de Rodrigo de Paul al video donde Tini Stoessel hace pública su boda: "Construir"
El mediocampista de la Selección Argentina respondió al video de la artista, que se volvió viral a los minutos de ser publicado. Mirá.
Luego de que Tini Stoessel confirmara su boda con Rodrigo de Paul y brindara detalles de los preparativos, el mediocampista de la Selección Argentina no dudó en reaccionar al video que posteó su novia, republicándolo y dejando un tierno mensaje de amor: "Porque construir juntos es la forma más linda de amar", escribió.
Finalmente, cerró su historia de Instagram con un "te amoooo" para su novia y futura esposa, conquistando nuevamente a los fans con esta apasionante historia.
Cabe señalar que, hasta el momento, Tini no había hablado al respecto de su casamiento y, finalmente, en la tarde de este martes rompió el silencio en sus redes sociales con un video donde muestra su recorrido en París y la confección de su vestido de novia, que apenas se puede ver en el clip.
Cuándo y dónde se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
La cantante y el futbolista de la Selección Argentina se casan el 19 de diciembre en el DoK Haras Exaltación de la Cruz, lugar donde también se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman, con Bárbara Diez como wedding planner (planificadora de la boda).
Aseguran que Tini Stoessel no invitó a sus padres al casamiento con Rodrigo de Paul
La esperada boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó envuelta en incertidumbre tras una drástica determinación tomada por la cantante. De acuerdo a lo trascendido recientemente, la artista decidió no invitar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a su espectacular boda que tendrá lugar en diciembre próximo.
Las primeras fisuras del conflicto familiar salieron a la luz en Intrusos (América TV), donde Paula Varela detalló que la fractura en el entorno del clan Stoessel lleva meses gestándose. La prueba de fuego quedó expuesta durante el Mundial 2026, donde resultó sumamente llamativo que la artista no compartiera tribuna ni estadía junto a su círculo más íntimo en los compromisos de la Selección Argentina.
En este sentido, la periodista reveló que los padres de Tini "ya están avisados" de que no formarán parte de tamaño acontecimiento.
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