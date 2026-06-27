El golazo de Gio Lo Celso para poner en ventaja a la Selección Argentina, con el relato de Mariano Closs
La narración del reconocido periodista se convirtió en uno de los momentos más comentados por los hinchas.
El partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026 tuvo un comienzo cargado de emoción. Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni salió decidido a buscar el resultado y rápidamente encontró una jugada que quedó grabada en la memoria de los hinchas.
A los 19 minutos del primer tiempo llegó el primer gol del encuentro. Gio Lo Celso tomó la responsabilidad de ejecutar un tiro libre y sorprendió a todos con un remate perfecto que terminó en el ángulo del arco rival. La precisión del mediocampista dejó sin reacción al arquero y provocó la explosión de los fanáticos argentinos.
La espectacular definición recorrió el mundo en cuestión de minutos, pero además de la calidad del gol, hubo otro protagonista que captó la atención: Mariano Closs. El periodista, encargado de relatar el encuentro para la plataforma Disney+, volvió a emocionar con su manera de transmitir cada detalle del partido.
El relato de Mariano Closs que emocionó a los hinchas
Como suele ocurrir en cada presentación de la Selección Argentina, la voz de Closs se transformó en parte de la experiencia para millones de espectadores. Su pasión, sus pausas y la intensidad con la que describe cada jugada hicieron que el gol de Lo Celso tuviera todavía más impacto.
Las imágenes del tanto y el relato comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos hinchas destacaron la emoción que genera escuchar al periodista narrar los momentos más importantes del equipo argentino.
Con la ilusión renovada y el apoyo de su gente, la Selección comenzó su camino ante Jordania con una escena que combinó fútbol, emoción y un relato que volvió a quedar en la historia.
Además, el gol de Lo Celso significó una de esas postales que quedan asociadas a los grandes momentos de la Copa del Mundo: una ejecución brillante, un estadio en silencio por unos segundos y luego la celebración de todo el pueblo argentino acompañada por una narración que potenció la emoción de la jugada.
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