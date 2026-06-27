El golazo de Gio Lo Celso para poner en ventaja a la Selección Argentina, con el relato de Mariano Closs

Las imágenes del tanto y el relato comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos hinchas destacaron la emoción que genera escuchar al periodista narrar los momentos más importantes del equipo argentino.

Con la ilusión renovada y el apoyo de su gente, la Selección comenzó su camino ante Jordania con una escena que combinó fútbol, emoción y un relato que volvió a quedar en la historia.

Además, el gol de Lo Celso significó una de esas postales que quedan asociadas a los grandes momentos de la Copa del Mundo: una ejecución brillante, un estadio en silencio por unos segundos y luego la celebración de todo el pueblo argentino acompañada por una narración que potenció la emoción de la jugada.