Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. River

No obstante, un giro inesperado sacude el ambiente: el "Muñeco" acaba de anunciar la renovación de su contrato hasta 2026, inyectando una nueva dosis de expectativa. A pesar de esto, la presión deportiva es máxima: si River cae en el Superclásico, podría comprometer seriamente su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.