Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 16:30, Argentina se paraliza para vivir un nuevo Superclásico en la Bombonera, válido por la Fecha 15 del Torneo Clausura. Boca recibe a River en un enfrentamiento marcado por el contraste de realidades y la presión por objetivos mayores. Nicolás Ramírez arbitrará, con transmisión por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Para el equipo de Claudio Úbeda, este partido es doblemente trascendental. Además de la victoria en el clásico, un triunfo aseguraría automáticamente el regreso del Xeneize a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. Boca llega con buenas noticias: recupera a dos figuras fundamentales, Leandro Paredes (tras suspensión) y Edinson Cavani (recuperado de su lesión), listos para el gran desafío.
La situación del Millonario es crítica. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una profunda crisis, acentuada por cuatro derrotas consecutivas como local, incluyendo la reciente caída ante Gimnasia. La frustración del público fue evidente el fin de semana pasado, con silbidos e insultos tras una racha de solo dos victorias en sus últimas diez presentaciones.
No obstante, un giro inesperado sacude el ambiente: el "Muñeco" acaba de anunciar la renovación de su contrato hasta 2026, inyectando una nueva dosis de expectativa. A pesar de esto, la presión deportiva es máxima: si River cae en el Superclásico, podría comprometer seriamente su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Boca vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
