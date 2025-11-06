La bomba de Jorge Rial sobre el futuro Lionel Messi: "Va a ser..."
El conductor de Radio 10 analizó la reciente participación del astro argentino en el America Business Forum y adelantó el rol que cumplirá tras colgar los botines.
La reciente participación de Lionel Messi en el America Business Forum, uno de los eventos más prestigiosos de liderazgo y negocios del continente, desató una bomba por parte del conductor de Argenzuela, Jorge Rial, quien habló del futuro del mejor jugador del mundo tras su retiro del fútbol.
“Ni presidentes tuvieron esta reacción”, dijo el presentador antes del inicio de la entrevista con Messi, reflejando la magnitud del momento que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Es que el astro rosarino fue recibido con una ovación ensordecedora en el evento de Miami, lo que no pasó desapercibido.
Cuando Rial y Mauro Federico analizaban en Radio 10 la presencia del capitán argentino en este encuentro, el también conductor de C5N se animó a adelantar el rol que tendría el rosarino cuando deje la actividad.
Con 38 años y la expectativa de que esté presente el año próximo en su sexto Mundial, se sabe que a Messi no le quedarán muchos más años de actividad profesional hasta la decisión de colgar los botines. ¿Y luego?
"Messi va a ser presidente de la FIFA" sostuvo Rial, con total seguridad, para la sorpresa de su compañero y de toda la audiencia, luego de que su compañero considerara que el astro, próximamente, va a ser el representante del "poder económico mundial" y del "empresariado".
De todos modos, el columnista le hizo notar que "el actual presidente de FIFA, Gianni Infantino, habla como 8 o 9 idiomas y Messi solamente el castellano", ante lo que el periodista le respondió con un contundente argumento: "Negro, Grondona era de Sarandí, de Avellaneda, apenas hablaba el castellano y a veces hasta se olvidaba de cómo era, y les manejó la FIFA siendo su vicepresidente, porque él era el que decidía todo y ni siquiera era el presidente".
