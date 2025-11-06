La bomba de Jorge Rial sobre el futuro Lionel Messi: "Va a ser..."

De todos modos, el columnista le hizo notar que "el actual presidente de FIFA, Gianni Infantino, habla como 8 o 9 idiomas y Messi solamente el castellano", ante lo que el periodista le respondió con un contundente argumento: "Negro, Grondona era de Sarandí, de Avellaneda, apenas hablaba el castellano y a veces hasta se olvidaba de cómo era, y les manejó la FIFA siendo su vicepresidente, porque él era el que decidía todo y ni siquiera era el presidente".

Jorge Rial sobre Messi