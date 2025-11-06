Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para el amistoso con Angola
Sin futbolistas del medio local y con algunas sorpresas, el entrenador de la Selección Argentina definió la nómina para la próxima fecha FIFA.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, definió este jueves la lista de convocados para la próxima fecha FIFA en la que el equipo nacional jugará un amistoso contra Angola.
Se destaca la presencia de Lionel Messi, y algunas sorpresas como Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni, además de varios retornos como Valentín Barco, Máximo Perrone y Juan Foyth.
Pensando en la posible lista del Mundial, no fueron convocados Lisandro Martínez, Leo Balerdi, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Paulo Dybala, Equi Fernández, Franco Mastantuono y Exequiel Palacios, todos con diversas lesiones. Tampoco Dibu Martínez, aunque se descarta su presencia en la Copa del Mundo.
El entrenador decidió, además, no citar a futbolistas del medio local como Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Leandro Paredes, para que no se pierdan la última fecha del Torneo Clausura 2025, teniendo en cuenta que es época de definiciones tanto para los playoffs como para la Tabla Anual.
El amistoso, único compromiso de la fecha FIFA para la Selección, se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, con horario a confirmar, en Luanda, la capital del país africano.
Los nominados para el amistoso de al Selección Argentina contra Angola
- GERÓNIMO RULLI - OLYMPIQUE DE MARSELLA
- WALTER BENÍTEZ - CRYSTAL PALACE
- NAHUEL MOLINA - ATLÉTICO DE MADRID
- JUAN FOYTH - VILLARREAL
- CRISTIAN ROMERO - TOTTENHAM HOTSPUR
- NICOLÁS OTAMENDI - BENFICA
- MARCOS SENESI - AFC BOURNEMOUTH
- NICOLÁS TAGLIAFICO -OLYMPIQUE DE LYON
- VALENTÍN BARCO - RACING CLUB DE ESTRASBURGO
- ALEXIS MAC ALLISTER - LIVERPOOL
- MÁXIMO PERRONE - COMO 1907
- RODRIGO DE PAUL - INTER MIAMI
- ENZO FERNÁNDEZ - CHELSEA
- THIAGO ALMADA - ATLÉTICO DE MADRID
- GIOVANI LO CELSO - REAL BETIS
- NICOLÁS PAZ - COMO 1907
- LIONEL MESSI - INTER MIAMI
- GIULIANO SIMEONE - ATLÉTICO DE MADRID
- GIANLUCA PRESTIANNI - BENFICA
- NICOLÁS GONZÁLEZ - ATLÉTICO DE MADRID
- LAUTARO MARTÍNEZ - INTER DE MILÁN
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - PALMEIRAS
- JULIÁN ÁLVAREZ - ATLÉTICO DE MADRID
- JOAQUÍN PANICHELLI - RACING CLUB DE ESTRASBURGO
