Un conductor atropelló a tres jubiladas que cruzaban una avenida en Lanús y quedó filmado
El hombre iba acompañado de un menor cuando ocurrió el accidente. Las mujeres volaron por los aires pero salvaron sus vidas.
Un hombre atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida en el partido bonaerense de Lanús. Las víctimas de 65, 71 y 93 fueron trasladadas de urgencia al Hospital Evita con fracturas y heridas de gravedad; y el conductor quedó detenido.
La brutal secuencia ocurrió a metros de la estación de Lanús, sobre la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, y quedó registrado por una cámara de seguridad del municipio. En las imágenes se observa cómo, tras el paso de un colectivo, el Renault Symbol avanza sin frenar y embiste a tres peatones que cruzaban correctamente.
El vehículo golpea de lleno a una mujer y la arroja varios metros por el aire. Luego impacta a otra señora que llevaba una bolsa en la mano y, antes de detenerse sobre el bulevar, atropella a una tercera víctima.
Minutos después, efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús llegaron al lugar y detuvieron al conductor, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, quien viajaba acompañado por un menor de edad.
Las tres mujeres fueron asistidas por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivadas al Hospital Evita: Juana Vignona, de 73 años, sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo, y los médicos evalúan una posible amputación; irta Silvia Amor López, de 91, presenta una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento; y la tercera, Teresa Cristina Melgarejo, de 65, permanece internada por fuertes dolores en la zona lumbar.
En tanto, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que dio negativo, aunque igualmente quedó detenido acusado de "lesiones culposas".
Conmoción en Azul: un camionero cruzó y encerró a un motociclista para matarlo
Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un camión, accidente que se produjo en horas de la mañana de este sábado en la ciudad de Azul, cabecera del partido homónimo ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires.
El hecho en el que perdió la vida un hombre de 46 años identificado como Diego Maximiliano Marianache, ocurrió poco antes de las 10 de la mañana sobre calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, de la mencionada localidad, y quedó grabado en imágenes por cámaras de seguridad privadas.
La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc cuando un camión grúa remolcador marca Iveco Daily 70-16 que iba en la misma dirección lo superó e inmediatamente se cruzó ante la moto para encerrarla. A raíz de ellos, se lo llevó por delante y Marianache se golpeó contra un árbol y murió en el acto, según indicaron fuentes policiales.
El conductor del camión involucrado en el accidente fue identificado como Miguel José Mele, de 58 años, quien en principio adujo haber perdido el control de su vehículo, por lo que giró inesperadamente hacia la vereda y arrastró violenta pero involuntariamente a la moto y a su conductor, quien falleció.
Sin embargo, medio locales como El Tiempo de Azul sugieren que Mele habría realizado la trágica maniobra a propósito, luego de haber mantenido una discusión vial con el motociclista mientras iban a la par por la calle España.
De acuerdo a esa versión, en los momentos previos al hecho la víctima habría golpeado uno de los espejos retrovisores del remolque, lo que derivó en la criminal “represalia” del conductor del camión.
En tanto, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió en realidad con el conductor del camión, con la causa caratulada como “homicidio culposo” a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.
