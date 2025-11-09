Un conductor atropelló a tres jubiladas que cruzaban una avenida en Lanús y quedó filmado

En tanto, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que dio negativo, aunque igualmente quedó detenido acusado de "lesiones culposas".

Conmoción en Azul: un camionero cruzó y encerró a un motociclista para matarlo

Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un camión, accidente que se produjo en horas de la mañana de este sábado en la ciudad de Azul, cabecera del partido homónimo ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires.

El hecho en el que perdió la vida un hombre de 46 años identificado como Diego Maximiliano Marianache, ocurrió poco antes de las 10 de la mañana sobre calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, de la mencionada localidad, y quedó grabado en imágenes por cámaras de seguridad privadas.

La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc cuando un camión grúa remolcador marca Iveco Daily 70-16 que iba en la misma dirección lo superó e inmediatamente se cruzó ante la moto para encerrarla. A raíz de ellos, se lo llevó por delante y Marianache se golpeó contra un árbol y murió en el acto, según indicaron fuentes policiales.

El conductor del camión involucrado en el accidente fue identificado como Miguel José Mele, de 58 años, quien en principio adujo haber perdido el control de su vehículo, por lo que giró inesperadamente hacia la vereda y arrastró violenta pero involuntariamente a la moto y a su conductor, quien falleció.

Sin embargo, medio locales como El Tiempo de Azul sugieren que Mele habría realizado la trágica maniobra a propósito, luego de haber mantenido una discusión vial con el motociclista mientras iban a la par por la calle España.

De acuerdo a esa versión, en los momentos previos al hecho la víctima habría golpeado uno de los espejos retrovisores del remolque, lo que derivó en la criminal “represalia” del conductor del camión.

En tanto, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió en realidad con el conductor del camión, con la causa caratulada como “homicidio culposo” a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.