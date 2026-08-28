Mostaza Merlo prepara su regreso al fútbol: podría dirigir las inferiores de un club grande

Su experiencia y su recorrido en diferentes clubes del fútbol argentino son algunos de los elementos que podrían haber llevado a la dirigencia a buscarlo para ese puesto.

¿Cuándo fue la última vez que Mostaza Merlo dirigió?

Para encontrar el último trabajo de Merlo como entrenador hay que remontarse a mayo de 2022, cuando dejó Defensores Unidos de Zárate, equipo que por entonces competía en la Primera B Metropolitana. Su ciclo en la institución había comenzado en diciembre de 2021 y terminó después de una seguidilla de resultados negativos. Durante su etapa al frente del equipo dirigió 14 partidos, con un balance de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas. La salida se produjo luego de tres derrotas consecutivas y cuatro encuentros sin conseguir un triunfo.

Antes de aquella experiencia, había tenido su último paso por un equipo de Primera División en Colón de Santa Fe. Allí asumió en noviembre de 2014 para afrontar los últimos cuatro partidos del Nacional B y consiguió completar una campaña que terminó con el ascenso. Sin embargo, su permanencia en la máxima categoría fue muy breve. Colón perdió 2-0 ante San Lorenzo en la primera fecha del Torneo 2015 y, después de ese encuentro, la dirigencia decidió finalizar su ciclo.