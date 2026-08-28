Mostaza Merlo prepara su regreso al fútbol: podría dirigir las inferiores de un club grande
El histórico entrenador confirmó que mantuvo tres reuniones con un dirigente y que solo resta un encuentro para cerrar el acuerdo. Todavía no reveló cuál es la institución.
Reinaldo “Mostaza” Merlo está muy cerca de volver al fútbol. El experimentado entrenador reveló que mantiene conversaciones avanzadas con un club importante del fútbol argentino para hacerse cargo de todas sus divisiones formativas. Según contó el propio exdirector técnico,ya tuvo tres reuniones con un dirigente de la institución y solamente resta un encuentro para definir si finalmente asumirá el nuevo desafío.
La posibilidad marcaría el regreso de Merlo a la actividad después de varios años alejado de los bancos de suplentes. De extensa trayectoria en el fútbol argentino, habló sobre las negociaciones y confirmó que existe un principio de acuerdo, aunque prefirió mantener en secreto el nombre del club involucrado hasta que la operación quede definitivamente cerrada.
“Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas”, explicó Mostaza durante una entrevista con DSports Radio. La declaración generó expectativa debido a la importancia de la institución con la que estaría negociando. Sin embargo, el histórico entrenador decidió mantener cautela y no brindar pistas concretas sobre cuál podría ser el destino.
Mostaza Merlo confirmó que falta una reunión
Merlo profundizó sobre el estado actual de las conversaciones y explicó que las negociaciones están avanzadas. “Tuve tres reuniones, me falta la última y ya está”, señaló. El entrenador también justificó su decisión de no revelar el nombre del club. “Todavía no puedo decirlo por si no se concreta, espero que se dé”, manifestó.
La posibilidad de asumir al frente de las divisiones inferiores significaría además un cambio de rol para el entrenador. En lugar de regresar directamente a la conducción de un plantel profesional, Merlo tendría la responsabilidad de coordinar y dirigir todas las categorías formativas de una institución de peso.
Su experiencia y su recorrido en diferentes clubes del fútbol argentino son algunos de los elementos que podrían haber llevado a la dirigencia a buscarlo para ese puesto.
¿Cuándo fue la última vez que Mostaza Merlo dirigió?
Para encontrar el último trabajo de Merlo como entrenador hay que remontarse a mayo de 2022, cuando dejó Defensores Unidos de Zárate, equipo que por entonces competía en la Primera B Metropolitana. Su ciclo en la institución había comenzado en diciembre de 2021 y terminó después de una seguidilla de resultados negativos. Durante su etapa al frente del equipo dirigió 14 partidos, con un balance de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas. La salida se produjo luego de tres derrotas consecutivas y cuatro encuentros sin conseguir un triunfo.
Antes de aquella experiencia, había tenido su último paso por un equipo de Primera División en Colón de Santa Fe. Allí asumió en noviembre de 2014 para afrontar los últimos cuatro partidos del Nacional B y consiguió completar una campaña que terminó con el ascenso. Sin embargo, su permanencia en la máxima categoría fue muy breve. Colón perdió 2-0 ante San Lorenzo en la primera fecha del Torneo 2015 y, después de ese encuentro, la dirigencia decidió finalizar su ciclo.
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