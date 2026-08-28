La emoción de la hija de Leonardo Ponzio antes de su debut como DT de River: "Huevos te sobran"
Paula Ponzio le dedicó unas sentidas palabras a su padre luego de que el Millonario confirmara su llegada al banco y antes de su primer partido como entrenador.
La designación de Leonardo Ponzio como entrenador interino de River generó una enorme expectativa entre los hinchas y también una fuerte emoción dentro de su familia. A pocas horas de que el histórico exmediocampista tenga su estreno como director técnico, su hija Paula compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó todo su orgullo por el nuevo desafío que afrontará su padre.
Ponzio fue elegido por la dirigencia para reemplazar de manera interina a Eduardo Coudet, quien dejó su cargo después de la eliminación en la Copa Sudamericana 2026. El León trabaja en la Secretaría Técnica del club desde noviembre de 2022 y ahora tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional.
La decisión de recurrir a una persona tan identificada tiene una explicación evidente. Ponzio conoce profundamente la institución después de haber defendido durante años la camiseta del Millonario y haber sido uno de los referentes más importantes del plantel durante distintas etapas. Ahora deberá trasladar esa experiencia al banco de suplentes en un contexto deportivo complejo.
El mensaje de la hija de Leonardo Ponzio para su padre
La familia siempre ocupó un lugar central en la carrera de Leonardo Ponzio. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante su partido homenaje en el Estadio Monumental, cuando compartió junto a su hija Paula un instante especialmente emotivo. Ahora fue ella quien decidió acompañarlo públicamente en el comienzo de esta nueva etapa.
A través de una historia publicada en Instagram, publicó una fotografía junto a su padre y escribió un extenso mensaje en el que destacó la relación que ambos tienen con River: “Que orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido”.
En la misma publicación, la hija del histórico futbolista reconoció que todavía no está definido cuánto durará su etapa como entrenador del primer equipo, pero remarcó que existe algo que considera mucho más importante: el vínculo de Ponzio con la institución. “¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”.
Ponzio tendrá su primera experiencia como entrenador: ¿cuándo debuta?
Más allá de la carga emocional que rodea su llegada, el desafío deportivo será importante. Ponzio nunca había dirigido oficialmente al primer equipo y tendrá que asumir en un momento de resultados adversos y después de una eliminación internacional. El nuevo entrenador contará con Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo.
El estreno de Ponzio ya tiene fecha, horario y rival. El entrenador dirigirá por primera vez a River el domingo a las 15, cuando el Millonario visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. El partido corresponderá a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura y representará el comienzo de una etapa que, en principio, tendrá carácter interino.
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