La emoción de la hija de Leonardo Ponzio antes de su debut como DT de River: "Huevos te sobran"

En la misma publicación, la hija del histórico futbolista reconoció que todavía no está definido cuánto durará su etapa como entrenador del primer equipo, pero remarcó que existe algo que considera mucho más importante: el vínculo de Ponzio con la institución. “¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”.

Ponzio tendrá su primera experiencia como entrenador: ¿cuándo debuta?

Más allá de la carga emocional que rodea su llegada, el desafío deportivo será importante. Ponzio nunca había dirigido oficialmente al primer equipo y tendrá que asumir en un momento de resultados adversos y después de una eliminación internacional. El nuevo entrenador contará con Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo.

El estreno de Ponzio ya tiene fecha, horario y rival. El entrenador dirigirá por primera vez a River el domingo a las 15, cuando el Millonario visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. El partido corresponderá a la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura y representará el comienzo de una etapa que, en principio, tendrá carácter interino.