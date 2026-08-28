El mensaje de Damián Musto tras la salida de Coudet de River: "Tendremos lo que nos merecemos"
El ayudante de campo más cercano del Chacho despidió al entrenador luego de su salida del Millonario y dejó una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa el equipo.
La salida de Eduardo Coudet de River dejó diferentes repercusiones dentro del club y también entre quienes acompañaron al entrenador durante su ciclo. Uno de los que decidió expresarse públicamente fue Damián Musto, uno de los colaboradores más cercanos del Chacho, quien utilizó sus redes sociales para despedir al técnico y compartir un emotivo mensaje después de la eliminación de la Copa Sudamericana 2026.
Coudet dejó su cargo luego de apenas 27 partidos al frente del Millonario. Su ciclo había comenzado en marzo, cuando asumió la responsabilidad de reemplazar a Marcelo Gallardo. Si bien el comienzo había entregado resultados positivos y el equipo logró posicionarse rápidamente en la pelea por los principales objetivos, el rendimiento comenzó a deteriorarse con el paso de los meses.
Uno de los golpes más importantes fue la derrota en la final del Torneo Apertura. A partir de allí, atravesó una serie de resultados adversos que terminaron acelerando el final del proceso. La pretemporada realizada en España tampoco ayudó a cambiar el panorama, ya que el plantel trabajó con pocos futbolistas y no tuvo amistosos de gran relevancia.
El sentido mensaje de Damián Musto para Coudet
Musto acompañó a Coudet desde su llegada y se convirtió en una de las personas de mayor confianza dentro de su cuerpo técnico. Por eso, luego de conocerse la salida del Chacho, decidió despedirlo públicamente. A través de sus redes sociales, el exmediocampista escribió un mensaje cargado de emoción y destacó especialmente la dedicación que el entrenador tuvo durante su paso por el club. “Gracias loco querido. Jamás vi a alguien ponerle la pasión, el tiempo, la dedicación y el corazón que vos le metiste desde el primer minuto en el club”.
También hizo referencia a todo lo ocurrido puertas adentro durante el ciclo y aseguró que quienes estuvieron cerca del entrenador conocen el esfuerzo realizado durante ese período: “Dios sabe por qué hace las cosas de esta manera, pero los que estuvimos con vos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos. Gracias a todo River, a su gente incondicional, sus dirigentes y sobre todo a sus trabajadores del día a día, esa gente tan valiosa e incansable que no para de laburar en silencio! Sin dudas esta racha cambiará y todos tendremos lo que nos merecemos. Gracias de corazón”.
Leonardo Ponzio tomó el mando de River
Con la salida de Coudet consumada, la dirigencia decidió recurrir a una figura profundamente identificada con la institución. Leonardo Ponzio, actual integrante de la Secretaría Técnica desde noviembre de 2022, tendrá su primera experiencia como entrenador principal.
El exmediocampista asumió inicialmente de manera interina y buscará cambiar el rumbo de un equipo que atraviesa semanas complicadas. Su conocimiento del club y su relación con los futbolistas serán algunos de los principales argumentos para afrontar esta nueva etapa.
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