El mensaje de Damián Musto tras la salida de Coudet de River: "Tendremos lo que nos merecemos"

Leonardo Ponzio tomó el mando de River

Con la salida de Coudet consumada, la dirigencia decidió recurrir a una figura profundamente identificada con la institución. Leonardo Ponzio, actual integrante de la Secretaría Técnica desde noviembre de 2022, tendrá su primera experiencia como entrenador principal.

El exmediocampista asumió inicialmente de manera interina y buscará cambiar el rumbo de un equipo que atraviesa semanas complicadas. Su conocimiento del club y su relación con los futbolistas serán algunos de los principales argumentos para afrontar esta nueva etapa.