Mundial 2026: la ciudad con playas paradisícas que se posiciona como destino estratégico para hinchas argentinos

Cultura, historia y aventura en la previa

Para quienes buscan enriquecer la espera entre partidos, Cancún ofrece un abanico de opciones que van desde el turismo arqueológico hasta experiencias naturales extremas.

Por caso, el Museo Maya, ubicado en la zona hotelera, resguarda una colección invaluable de joyas, cerámicas y esculturas de la civilización precolombina. El recorrido se completa con la visita a las ruinas de San Miguelito, el asentamiento más relevante de la isla, donde se pueden explorar palacios y pirámides rodeados de la fauna local, como las características iguanas silvestres.

Para una escapada más bohemia, Isla Mujeres se presenta como el refugio ideal. Con su atmósfera de "Pueblo Mágico" y las aguas cristalinas de Playa Norte, es el sitio perfecto para practicar buceo o disfrutar de la gastronomía regional lejos del bullicio urbano.

cancun

Naturaleza y logística de salida

El mes de junio coincide además con un fenómeno natural imperdible: la temporada del tiburón ballena. Los visitantes pueden sumarse a excursiones para nadar junto a estos gigantes del océano, una experiencia que suele incluir traslados y servicios de guía profesional.

Finalmente, la practicidad de alojarse cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún es un factor determinante para el viajero mundialista. Estar a pocos minutos de la terminal permite optimizar las conexiones hacia Estados Unidos, garantizando una transición cómoda entre el descanso frente al mar y la intensidad de las tribunas.

Con opciones de alojamiento para todos los perfiles, desde familias hasta grupos de amigos, Cancún se posiciona como la "casa" de los argentinos antes de cruzar la frontera para alentar a la Scaloneta.

cancun 1