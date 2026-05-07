El fin de una era: FIFA rompe con Panini y se asocia con Fanatics para los álbumes del Mundial

El motivo detrás de esta drástica decisión es la irrupción de Fanatics, la plataforma deportiva líder que ha revolucionado el merchandising global. A través de su filial Topps (marca que ya le había arrebatado a Panini los derechos de la Eurocopa en 2024), la empresa estadounidense se convertirá en el socio exclusivo para figuritas, cartas coleccionables físicas y activos digitales. Según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la propuesta de Fanatics no solo fue superior en términos económicos, sino que ofrece un enfoque moderno: