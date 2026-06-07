Mundial 2026: las curiosidades que se saben sobre uno de los rivales de la Selección Argentina
Su última participación en una Copa del Mundo fue en 2014. Es el país más grande de su continente con una superficie de 2.381.741 km². Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones y una de las representantes africanas será Argelia, que consiguió su clasificación tras una campaña sólida en las Eliminatorias. El equipo formará parte del Grupo J junto a Argentina en un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en una edición que, por primera vez en su historia, tendrá tres sedes.
Con una historia futbolística ya consolidada en el plano internacional y experiencia en Copas del Mundo, el seleccionado argelino intentará dejar su huella en una de las citas más importantes del deporte. Más allá de lo estrictamente futbolístico, se presenta como el país más grande de África con una superficie de 2.381.741 km², además de formar parte de la región del Magreb junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia.
Qué lugares de Argelia son los mejores para visitar
Argelia cuenta con importantes ciudades que cumplen un papel central en la vida económica y social del país, al mismo tiempo que también funcionan como puntos clave para el desarrollo del turismo.
Argel
Ubicada a orillas del mar Mediterráneo, Argel es el principal centro político, económico y cultural de Argelia. La ciudad combina sectores modernos con amplias avenidas heredadas de la época colonial francesa y zonas históricas de fuerte influencia otomana.
Uno de sus lugares más emblemáticos es la Kasbah, un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se conservan construcciones tradicionales, palacios y mezquitas con siglos de historia. A esto se suman miradores, museos y una intensa actividad comercial que le da vida a la capital.
Timgad
Timgad es reconocida como una de las ciudades romanas mejor preservadas del continente africano y un punto de referencia para quienes buscan conocer la historia antigua. Fue fundada por el emperador Trajano en el siglo II y conserva el trazado típico romano en forma de cuadrícula. Entre sus principales restos se destacan el arco triunfal, el teatro y distintas construcciones públicas.
Djémila
Rodeada por un entorno montañoso, Djémila conserva los restos de la antigua ciudad romana de Cuicul. En el sitio aún se pueden ver templos, plazas, basílicas y calles de piedra que reflejan su pasado histórico. Por el buen estado de conservación de sus ruinas y su valor arqueológico, el lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Tipasa
Ubicada cerca de la capital y frente al Mediterráneo, Tipasa fue un importante enclave romano que hoy mantiene vestigios de su pasado, como anfiteatros, necrópolis, templos y murallas antiguas. Su entorno costero le da un atractivo especial, convirtiéndola en uno de los sitios arqueológicos más visitados y pintorescos de la región.
Los partidos de la fase de grupos de Argentina
La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar en la primera fase:
Argentina vs Argelia
Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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