Mundial 2026: las curiosidades que se saben sobre uno de los rivales de la Selección Argentina

Uno de sus lugares más emblemáticos es la Kasbah, un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se conservan construcciones tradicionales, palacios y mezquitas con siglos de historia. A esto se suman miradores, museos y una intensa actividad comercial que le da vida a la capital.

Timgad

Timgad es reconocida como una de las ciudades romanas mejor preservadas del continente africano y un punto de referencia para quienes buscan conocer la historia antigua. Fue fundada por el emperador Trajano en el siglo II y conserva el trazado típico romano en forma de cuadrícula. Entre sus principales restos se destacan el arco triunfal, el teatro y distintas construcciones públicas.

Djémila

Djémila Djémila aún conserva los restos de la antigua ciudad romana de Cuicul. Tripadvisor

Rodeada por un entorno montañoso, Djémila conserva los restos de la antigua ciudad romana de Cuicul. En el sitio aún se pueden ver templos, plazas, basílicas y calles de piedra que reflejan su pasado histórico. Por el buen estado de conservación de sus ruinas y su valor arqueológico, el lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tipasa

Ubicada cerca de la capital y frente al Mediterráneo, Tipasa fue un importante enclave romano que hoy mantiene vestigios de su pasado, como anfiteatros, necrópolis, templos y murallas antiguas. Su entorno costero le da un atractivo especial, convirtiéndola en uno de los sitios arqueológicos más visitados y pintorescos de la región.

Los partidos de la fase de grupos de Argentina

La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar en la primera fase:

scaloni practica seleccion argentina Argentina debutará ante Argelia.

Argentina vs Argelia

Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.