Mundial 2030: cómo se juega, dónde sigue y todo lo que hay que saber

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!", anunció Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol con gran alegría.

Enseguida, recibió el apoyo de casi toda Sudamérica -siempre hay detractores- y la incertidumbre por el nuevo formato, que tendrá bastante más países de los que siempre tuvo, a 100 años de su creación.

mundial 2030.jpg

Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados al Mundial 2030

En la conferencia de prensa que brindaron en Luque, sede de Conmebol en Paraguay, Robert Harrison, presidente de la Asociación de Fútbol paraguayo confirmó que los tres seleccionados ya están adentro del Mundial 2030 por ser sedes.

El dato más importante de todos es que la final se va a jugar en Europa. Restará saber con el tiempo si será en Portugal o España, aunque se presume que sería en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Dónde se jugará el primer partido del Mundial 2030

La Copa del Mundo de la FIFA de 2030 será la vigésima cuarta edición y el centenario de la Copa Mundial. El primer partido se jugará en el estadio Centenario, donde se jugó la primera final en la que Uruguay venció a la Argentina por 4-2.

En agosto del corriente, la federación oriental presentó un proyecto de remodelación para intentar lograr tener una capacidad para 80.000 espectadores.

En tanto, la sede de Paraguay todavía es un misterio y se discute: los que se perfilan son el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como “La Olla”, y el Defensores del Chaco. Ambos tienen lugar para 45.000 personas.

El Monumental, el estadio elegido

Luego de las últimas remodelaciones realizadas, el estadio de River es el que cuenta con más chances de alojar el partido inaugural. Fue renovado hace pocos medes y cuenta con todo lo requerido para serlo, además de su gran capacidad al albergar 86 mil localidades.

River The Strongest Monumental.jpg

La FIFA aún no lo hizo oficial: los motivos

El ente madre del fútbol mundial todavía no anunció que España, Marruecos y Portugal serán los anfitriones, ya que la votación se llevará a cabo recién en 2024. Los rumores indican que la propuesta sudamericana no estaba muy bien vista, por los que los dirigentes comenzaron a realizar distintos tipos de negociaciones para que, al menos, algún partido se juegue aquí, dado el Centenario.

¿Es posible una candidatura de dos continentes?

Si, ya que FIFA no tiene ningún impedimento según su estatuto. También es verdad que no sucedió nunca y ahora en la votación será la bandera que lleve adelante una ilusión.

infantino chiqui tapia alejandro dominguez.jpg

¿Cómo se vota?

Hay un total de 211 votos, correspondiente a la totalidad de federaciones miembro asociadas a la FIFA y que tienen derecho a sufragar a través de un sistema electrónico, que luego se publica al mundo. La que más votos obtiene, se queda como sede.

En función de las aspirantes, la votación puede contar con varias rondas. Se impondrá aquel que en una ronda obtenga un margen superior a los 50 votos antes el segundo clasificado. En caso de que en primera ronda ninguno logre tal ventaja, se eliminara al candidato con menos defensores y se procederá a una nueva votación. Así hasta que solo queden dos.

FIFA.jpg

Las nomas que impone la FIFA

No pueden votar las 211 federaciones. Quedan excluidas las propias aspirantes, que se votarían a sí mismas. También aquellos países que puedan tener cualquier tipo de vínculo de dependencia con uno de los candidatos o conflictos. El ente tiene el poder de vetarlo.

Seguramente, Rusia no puede ejercer su derecho debido al conflicto bélico que mantiene con Ucrania.

Otra cosa a tener en cuenta, es que una confederación no puede albergar una Copa del Mundo hasta que no pase tres ciclos de la anterior. Es decir que Asia no puede ser sede en las próximas dos porque Qatar organizó la última.

¿Cuándo se anunciarán oficialmente los organizadores del Mundial 2030?

La fecha exacta sobre cuándo se sabrá todo de forma oficial no aún no se conoce, pero se estima que para sea el cuarto trimestre del 2024.

Se retrasó del tercer al cuarto trimestre al aplazarse la puesta en marcha oficial del proceso de presentación de candidaturas.