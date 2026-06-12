Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay por Internet

Este viernes, a partir de las 22 horas de la Argenitna, las selecciones de Estados Unidos y Paraguay harán su presentación en la Copa del Mundo 2026. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo D —zona que completan Turquía y Australia—, tendrá como escenario el imponente SoFi Stadium y contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.