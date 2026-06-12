Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay por Internet
Se juega este viernes el primer partido del Grupo D del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este viernes, a partir de las 22 horas de la Argenitna, las selecciones de Estados Unidos y Paraguay harán su presentación en la Copa del Mundo 2026. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo D —zona que completan Turquía y Australia—, tendrá como escenario el imponente SoFi Stadium y contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Sports y DSports, además de la plataforma Disney+.
Tanto el seleccionado norteamericano como la "Albirroja" asumen este cruce con la clara expectativa de sumar de a tres para acomodarse rápidamente en la tabla. La novedad es que ambos equipos son dirigidos por argentinos: Mauricio Pochettino en el local y Gustavo Alfaro en el sudamericano.
Cabe recordar que, en este nuevo formato de la Copa del Mundo, la fase inicial está compuesta por 12 zonas de cuatro equipos cada una, y el sistema de clasificación otorga el pase a los dieciseisavos de final a los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros.
Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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