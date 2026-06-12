El sorpresivo llamado de Donald Trump a Estados Unidos antes del debut en el Mundial 2026
A horas del gran debut en el Mundial 2026, el presidente Donald Trump sorprendió a la selección de Estados Unidos con un fuerte mensaje de apoyo.
En la víspera de su esperado debut en el Mundial 2026, la selección de Estados Unidos recibió una inyección anímica inesperada. El presidente Donald Trump se comunicó directamente con el entrenador argentino Mauricio Pochettino y todos los jugadores del plantel para desearles éxito antes del trascendental encuentro de esta noche frente al combinado paraguayo.
El fuerte respaldo de Donald Trump antes del debut
A través de un video difundido en las redes sociales oficiales del equipo, se pudo observar el momento exacto de la charla. Allí, Pochettino sostuvo su teléfono en modo altavoz para que los futbolistas escucharan con atención al Jefe de Estado. "Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé lo grandes que son los jugadores", expresó el mandatario republicano durante la comunicación de este jueves.
Con mucho optimismo de cara a la competencia internacional, el presidente agregó: "Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final. Solo quiero desearles mucha suerte". Por su parte, el estratega argentino le agradeció el importante respaldo institucional en nombre de toda la delegación.
Si bien el titular del Ejecutivo no asistirá al encuentro de este viernes en Los Ángeles, confirmó a la prensa sus intenciones de presenciar algunos compromisos del certamen organizado en Norteamérica. Además, el líder de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó previamente que espera que sea él quien entregue el anhelado trofeo al campeón en la gran final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey.
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