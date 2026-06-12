El sorpresivo llamado de Donald Trump a Estados Unidos antes del debut en el Mundial 2026

El fuerte respaldo de Donald Trump antes del debut

A través de un video difundido en las redes sociales oficiales del equipo, se pudo observar el momento exacto de la charla. Allí, Pochettino sostuvo su teléfono en modo altavoz para que los futbolistas escucharan con atención al Jefe de Estado. "Solo llamaba para decir que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y sé lo grandes que son los jugadores", expresó el mandatario republicano durante la comunicación de este jueves.