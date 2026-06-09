Roberto Carlos quiere ver a Lionel Messi en el Mundial 2030: "Puede tranquilamente"

Por otra parte, el exjugador del Real Madrid analizó el presente de la Selección de Brasil y se mostró optimista de cara al Mundial 2026: "Nosotros vamos por el mismo camino de tener que poder organizar un poco la selección brasileña. Tenemos buenos jugadores. Ahora hay que entrar al campo con amor, porque vivimos del fútbol y eso creo que va a pasar", expresó.

En esa misma línea, agregó: "El fútbol sudamericano siempre fue de gran nivel y creo que, por los jugadores que tenemos y el grandísimo técnico que tenemos, podemos llegar a la final. Hoy hay más brasileños con la de Argentina que argentinos con la de Brasil".