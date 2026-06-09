Roberto Carlos quiere ver a Lionel Messi en el Mundial 2030: "Puede tranquilamente"
Roberto Carlos aseguró que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían llegar al Mundial 2030. Además, elogió a Enzo Fernández y analizó a Brasil.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y muchas de las miradas están puestas en Lionel Messi, quien afrontaría su sexta participación en una Copa del Mundo. Aunque todo indica que será su última función con la camiseta de la Selección Argentina, Roberto Carlos dejó abierta la puerta a una nueva presencia del rosarino en la máxima cita del fútbol.
El histórico lateral brasileño aseguró que tanto Messi como Cristiano Ronaldo tienen las condiciones necesarias para continuar compitiendo al máximo nivel durante varios años más: "Es un espectáculo verlo jugar: un jugador con muchísima calidad, que representa al fútbol sudamericano, al argentino. Que disfrute, porque puede ser su último Mundial. Puede ser… su último Mundial", sostuvo el exfutbolista en diálogo con Olé.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Messi dispute el Mundial 2030, Roberto Carlos fue contundente: "Creo que sí, que puede tranquilamente. Se cuidan tanto que al final pueden jugar más, tanto él como Cristiano", afirmó. Además, el brasileño destacó una faceta del juego del capitán argentino que considera clave para su vigencia. "Messi ha mejorado mucho en el balón parado, tanto en selección como en Inter. Aún hoy sigue mejorando. Mete muchos goles; creo que está bien", remarcó.
Enzo Fernández y la Selección de Brasil
Durante la entrevista, Roberto Carlos también eligió a Enzo Fernández como uno de los futbolistas argentinos que más le gustan en la actualidad: "Enzo. Sin dudas, Enzo Fernández es muy bueno. Da calidad para que el balón llegue a los delanteros. Eso es la calidad del fútbol argentino", señaló sobre el mediocampista campeón del mundo.
Por otra parte, el exjugador del Real Madrid analizó el presente de la Selección de Brasil y se mostró optimista de cara al Mundial 2026: "Nosotros vamos por el mismo camino de tener que poder organizar un poco la selección brasileña. Tenemos buenos jugadores. Ahora hay que entrar al campo con amor, porque vivimos del fútbol y eso creo que va a pasar", expresó.
En esa misma línea, agregó: "El fútbol sudamericano siempre fue de gran nivel y creo que, por los jugadores que tenemos y el grandísimo técnico que tenemos, podemos llegar a la final. Hoy hay más brasileños con la de Argentina que argentinos con la de Brasil".
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