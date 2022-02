Guardiola destacó a River como uno de los mejores del mundo: la respuesta del DT de Palmeiras

Luego, en un tono más que relajado, le hizo una invitación: "Como sé que a él le gusta conocer gente nueva y a mí también, si algún día puede almorzar o cenar conmigo, será un placer para nosotros intercambiar una pelota y ver si aprendo algo".

Como Manchester City se encamina a ganar una nueva Premier League y se encuentra bien parado para afrontar los octavos de final de la Champions League, a Guardiola le preguntaron si su equipo es el mejor del mundo: "El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás no fue River", fue su respuesta, que no tardó en viralizarse entre los hinchas del Millonario.

Al escuchar la respuesta de Guardiola, daría la sensación de que la intención del DT era remarcar al Chelsea y al Palmeiras, vigentes campeones continentales en Europa y Sudamérica, y flamantes finalistas del Mundial de Clubes, que se definirá este sábado a las 13.30 (hora argentina) en Emiratos Árabes. Por eso, en conferencia de prensa le consultaron sobre esto a Ferreira, y le contestó directamente al DT español.