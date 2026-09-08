Mundial Femenino Sub-20: Argentina aplastó 8-0 a Benín y sueña con los octavos

La Selección Argentina Sub-20 femenina se recuperó con creces de la caída en el estreno y firmó una actuación memorable en la Copa del Mundo. En el marco de la segunda fecha del Grupo A, el conjunto nacional aplastó por 8-0 a Benín en el Arena Katowice de Polonia, acomodándose de gran manera en la tabla de posiciones con la ilusión intacta de meterse en la fase eliminatoria.