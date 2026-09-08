Mundial Femenino Sub-20: Argentina aplastó 8-0 a Benín y sueña con los octavos
Tras la dura caída en el debut, el seleccionado de Christian Meloni reaccionó con una goleada histórica en el Arena Katowice: todos los detalles.
La Selección Argentina Sub-20 femenina se recuperó con creces de la caída en el estreno y firmó una actuación memorable en la Copa del Mundo. En el marco de la segunda fecha del Grupo A, el conjunto nacional aplastó por 8-0 a Benín en el Arena Katowice de Polonia, acomodándose de gran manera en la tabla de posiciones con la ilusión intacta de meterse en la fase eliminatoria.
El elenco conducido por Christian Meloni, con Clarisa Huber como asistente técnica, dominó las acciones de principio a fin y destrabó el marcador a los 16 minutos del primer tiempo gracias a un certero cabezazo de Julia Vinhas. A partir de allí, el trámite fue un monopolio albiceleste: Mercedes Diz, hija del exdelantero Facundo Diz, estiró la cuenta con un zurdazo lejano, mientras que Annika Paz estampó el tercero antes del descanso.
Histórica goleada de Argentina a Benín en el Mundial Sub-20
En el complemento se vio la versión más demoledora del equipo. Diz anotó su doblete para el 4-0 y luego llegó la exhibición personal de Paz. La delantera surgida en River y con contrato en el Inter de Milán convirtió tres tantos en apenas seis minutos —aprovechando rebotes y desvíos tras intervenciones de Dolo Delgado— para completar un poker estelar que sentenció el pleito. Cerca del cierre, Julieta Aguilar firmó el 8-0 definitivo.
Cabe recordar que la Selección venía de tropezar 3-0 frente a la anfitriona Polonia en el debut. Sin embargo, esta diferencia de gol resulta un factor vital para lo que viene, teniendo en cuenta la tabla de colocaciones.
Con la mira puesta en sellar el boleto a la siguiente ronda, la Selección Argentina jugará este viernes a las 13 horas frente a México nuevamente en Katowice. Para acceder a los octavos de final, el conjunto nacional necesita finalizar entre los dos primeros puestos de su zona o quedar entre los cuatro mejores terceros del certamen, donde la diferencia de gol conseguida ante las africanas puede ser la llave directa a la próxima ronda.
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