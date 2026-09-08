Erick Brian vuelve a la Argentina y se presenta por primera vez como solista: "Pienso darlo todo"

“Estoy viajando a Argentina y siempre el recibimiento ha sido súper lindo. Entonces, que yo regrese ya con mis propias canciones, que regrese con mi propia gira y ver que la gente está tan animada así, esperándome, me emociona un montón”, explicó.

La expectativa también se reflejó en la venta de entradas: “La verdad es que no, tuve que abrir otra sección de Meet and greet porque ya se habían agotado las primeras”.

Para el show, promete recorrer distintas facetas de su música, desde las canciones románticas hasta aquellas pensadas para bailar.

“Siento que de todo un poco, tengo canciones románticas, pero tengo canciones también de desamor, tengo canciones de fiesta, tengo canciones para que la gente baile”, dijo.

La conexión con sus raíces

Uno de los caminos que más disfruta en esta nueva etapa es el acercamiento al reparto, género que lo conecta directamente con su infancia y con sus raíces cubanas.

Sobre esto, el artista comentó: “Yo creo que lo que más me encanta. Desde hace rato yo sentía que ya necesitaba como abrazar un poco más mis raíces y me acerca muchísimo más como también como a mi gente, a Cuba, a la gente que fue desde donde yo nací y me crié”.

En los últimos meses presentó canciones dentro de este estilo y aseguró que se trata de un desafío que disfruta especialmente.

“Y definitivamente ese reparto fue un reto, pero me encanta un montón y ando últimamente como en ese vibe”, expresó.

Con nueva música, una identidad solista cada vez más definida y un regreso muy esperado, Erick Brian se prepara para reencontrarse con Argentina y vivir una noche que, según anticipó, tendrá un poco de todo.

“Siento que la gente va a pasar por unas montañas rusa de emociones”, cerró emocionado por lo que se vivirá en los próximos días.