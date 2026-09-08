Balón de Oro 2026: Dibu Martínez, nominado al Premio Lev Yashin como mejor arquero del mundo
El arquero de la Selección Argentina, actualmente en Chelsea, fue incluido entre los candidatos al Trofeo Yashin. La ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a recibir un reconocimiento de enorme relevancia internacional: el arquero argentino fue incluido entre los nominados al Trofeo Yashin 2026, el premio que distingue al mejor guardameta de la temporada y que forma parte de la gala del Balón de Oro organizada por France Football.
La nominación llega en un momento particular para el marplatense, que actualmente defiende el arco del Chelsea después de su etapa en Aston Villa. De esta manera, Dibu vuelve a aparecer en una de las listas más importantes del fútbol mundial y mantiene su presencia entre los principales candidatos a los reconocimientos individuales.
El argentino es, además, el único jugador argentino nominado hasta el momento en las distintas categorías anunciadas. Su candidatura vuelve a ponerlo en el centro de la escena después de varios años en los que consiguió consolidarse como uno de los arqueros más reconocidos del planeta.
Dibu Martínez, otra vez entre los mejores arqueros del mundo
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el 26 de octubre en The London Palladium, en Londres, en una edición que tendrá varias particularidades. Será la primera vez que la gala se realice fuera de Francia y también la primera edición en la que no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado entre los candidatos.
Uno de los aspectos que puede resultar decisivo en la elección es el período que se tendrá en cuenta para evaluar a los futbolistas. France Football estableció como referencia el ciclo comprendido entre agosto y julio, aunque el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México tendrá una importancia especial dentro de la valoración.
Esto convierte a la actuación de los principales futbolistas durante la Copa del Mundo en uno de los elementos centrales de la votación. Para Martínez, la presencia de Argentina en la máxima competencia internacional representa, por lo tanto, un factor de enorme relevancia dentro de su candidatura al Trofeo Yashin.
¿Quiénes compiten con el arquero argentino?
La lista de nominados al Trofeo Yashin incluye a figuras de diferentes clubes y ligas. Entre ellas aparecen Yassine Bounou, de Al-Hilal; Thibaut Courtois, de Real Madrid; Gregor Kobel, de Borussia Dortmund; Joan García, de Barcelona; Édouard Mendy, de Al-Ahli; David Raya, de Arsenal; Vozinha, de Colo Colo; Unai Simón, de Athletic Bilbao; y Matvey Safonov, de Paris Saint-Germain.
En ese escenario, Martínez deberá competir con arqueros de enorme recorrido internacional y con protagonistas de algunos de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, su experiencia en grandes partidos y su recorrido con la Selección Argentina lo convierten nuevamente en un candidato de peso. La presencia del Dibu también representa una continuidad de su reconocimiento individual.
¿Cómo será la elección del Balón de Oro 2026?
La votación estará a cargo de periodistas especializados. Para la categoría masculina participarán 100 periodistas, mientras que en la rama femenina serán 50, seleccionados entre países ubicados en los primeros lugares del ranking FIFA.
Cada integrante del jurado deberá elegir a sus diez futbolistas preferidos y asignarles una cantidad de puntos de acuerdo con la posición que ocupen en su selección. El mismo sistema se utilizará para definir los distintos reconocimientos individuales.
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