Balón de Oro 2026: Dibu Martínez, nominado al Premio Lev Yashin como mejor arquero del mundo

Esto convierte a la actuación de los principales futbolistas durante la Copa del Mundo en uno de los elementos centrales de la votación. Para Martínez, la presencia de Argentina en la máxima competencia internacional representa, por lo tanto, un factor de enorme relevancia dentro de su candidatura al Trofeo Yashin.

¿Quiénes compiten con el arquero argentino?

La lista de nominados al Trofeo Yashin incluye a figuras de diferentes clubes y ligas. Entre ellas aparecen Yassine Bounou, de Al-Hilal; Thibaut Courtois, de Real Madrid; Gregor Kobel, de Borussia Dortmund; Joan García, de Barcelona; Édouard Mendy, de Al-Ahli; David Raya, de Arsenal; Vozinha, de Colo Colo; Unai Simón, de Athletic Bilbao; y Matvey Safonov, de Paris Saint-Germain.

En ese escenario, Martínez deberá competir con arqueros de enorme recorrido internacional y con protagonistas de algunos de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, su experiencia en grandes partidos y su recorrido con la Selección Argentina lo convierten nuevamente en un candidato de peso. La presencia del Dibu también representa una continuidad de su reconocimiento individual.

¿Cómo será la elección del Balón de Oro 2026?

La votación estará a cargo de periodistas especializados. Para la categoría masculina participarán 100 periodistas, mientras que en la rama femenina serán 50, seleccionados entre países ubicados en los primeros lugares del ranking FIFA.

Cada integrante del jurado deberá elegir a sus diez futbolistas preferidos y asignarles una cantidad de puntos de acuerdo con la posición que ocupen en su selección. El mismo sistema se utilizará para definir los distintos reconocimientos individuales.