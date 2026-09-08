Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer en todas las materias y obtuvo el peor resultado en 20 años

En Ciencias se obtuvo un promedio de 393 puntos, 13 menos que en 2022, cuando el país había alcanzado 406 puntos. El resultado de 2025 ubicó a Argentina en el puesto 71 a nivel global y 8 entre los países latinoamericanos.

En esta área, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño y apenas el 1% llegó a los niveles 5 o 6. En el año 2006, esa proporción era de 56%.

En Lectura, el puntaje argentino bajó de 401 a 389, mientras el promedio OCDE quedó en 461. En este caso, el retroceso internacional fue todavía mayor: entre 2022 y 2025, la OCDE perdió en promedio unos 14 puntos, frente a los 12 de Argentina.

En esta prueba, Argentina obtuvo 403 puntos, frente a un promedio de 500 en la OCDE. Entre los países latinoamericanos, quedó por debajo de Chile (466), Uruguay (462), México (453), Costa Rica (452), Perú (436), Colombia (432), Ecuador (422) y Brasil (406), y por encima de El Salvador (401), República Dominicana (379), Guatemala (369) y Paraguay (352). Así, Argentina quedó novena entre los 13 países de la región en esta nueva evaluación.

Inclusive, la evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 profundizó la caída con un 24%.

Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años en las Pruebas PISA 2025 y quedó en el puesto 72 sobre los 91 países que fueron evaluados.

Qué son las pruebas PISA

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años y mide conocimientos y habilidades en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana. En cada edición se profundiza especialmente en una de las tres áreas y en 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias, como ya había ocurrido en 2006 y 2015.

En esta edición participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de Argentina, participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.

Además de los puntajes promedios, los resultados también permiten observar qué proporción de los estudiantes logra los aprendizajes considerados mínimos por PISA.