Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer en todas las materias y obtuvo el peor resultado en 20 años
Casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico en Matemática; son 6 de cada 10 en Lectura y en Ciencias. El país quedó octavo en América Latina.
Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años en las Pruebas PISA 2025 y quedó en el puesto 72 sobre los 91 países que fueron evaluados.
La caída promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la última década ha sido significativa: 7 puntos en ciencias, 22 en matemática y 28 en lectura. En la escala de PISA, una diferencia de 20 puntos equivale, en términos teóricos, a la pérdida de un año completo de aprendizaje, que representa el ritmo anual promedio de adquisición de conocimientos de los jóvenes de 15 años de los países participantes. Hoy, el 29% de los adolescentes de esa edad se ubica en niveles de bajo rendimiento en las tres áreas evaluadas en una escala que va del 1 al 6.
Es la primera vez, dentro de la serie comparable, que Argentina cae en las tres áreas evaluadas por la prueba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, estableció que el 76% de los alumnos argentinos quedó por debajo del nivel 2, que la OCDE considera el umbral mínimo de desempeño. Sumado a ello, casi no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos.
Para Argentina, el deterioro se produce desde niveles que ya eran bajos. En 2025, apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel 2 en Matemática, considerado por PISA como el umbral básico de desempeño. Es decir, el 76% –más de tres de cada cuatro– no logró resolver las tareas mínimas esperadas para un adolescente de 15 años. En Lectura llegó al nivel básico solo el 40% y en Ciencias, el 41%: seis de cada diez quedaron por debajo del mínimo en ambas materias.
En Ciencias se obtuvo un promedio de 393 puntos, 13 menos que en 2022, cuando el país había alcanzado 406 puntos. El resultado de 2025 ubicó a Argentina en el puesto 71 a nivel global y 8 entre los países latinoamericanos.
En esta área, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño y apenas el 1% llegó a los niveles 5 o 6. En el año 2006, esa proporción era de 56%.
En Lectura, el puntaje argentino bajó de 401 a 389, mientras el promedio OCDE quedó en 461. En este caso, el retroceso internacional fue todavía mayor: entre 2022 y 2025, la OCDE perdió en promedio unos 14 puntos, frente a los 12 de Argentina.
En esta prueba, Argentina obtuvo 403 puntos, frente a un promedio de 500 en la OCDE. Entre los países latinoamericanos, quedó por debajo de Chile (466), Uruguay (462), México (453), Costa Rica (452), Perú (436), Colombia (432), Ecuador (422) y Brasil (406), y por encima de El Salvador (401), República Dominicana (379), Guatemala (369) y Paraguay (352). Así, Argentina quedó novena entre los 13 países de la región en esta nueva evaluación.
Inclusive, la evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 profundizó la caída con un 24%.
Qué son las pruebas PISA
Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años y mide conocimientos y habilidades en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana. En cada edición se profundiza especialmente en una de las tres áreas y en 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias, como ya había ocurrido en 2006 y 2015.
En esta edición participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En el caso de Argentina, participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.
Además de los puntajes promedios, los resultados también permiten observar qué proporción de los estudiantes logra los aprendizajes considerados mínimos por PISA.
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