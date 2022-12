Chapu Martínez no consigue entradas para la final y abrió un "cafecito"

Primero hizo un posteo de Instagram contando la situación y lo angustiado que estaba. "Bueno, una paja subir esto, créanme que es lo peor que me podía pasar, pero ya no sé qué hacer! MAÑANA SE JUEGA LA FINAL DEL MUNDO Y NO TENGO ENTRADA! Estoy desesperado y pasándola como el orto, este viaje no puede terminar así, si alguien sabe o tiene alguna posibilidad de ayudarme con un contacto o lo que sea, realmente se lo agradezco!", comenzó diciendo.

Y siguió: "Estoy agradecido con todos ustedes por el apoyo y amor de este viaje y cómo vieron vine este mes a darle el mejor contenido posible de mi parte yendo a todos los partidos y editando todos los días hasta las 6/7 de la mañana, no merecemos que terminemos viendo el partido más importante del mundo desde afuera UNIVERSO AYUDAME".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmRSlHPtMjj%2F%3Fnext%3D%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADXVmV2YOgKMNBQOGwKasFYUQ2gwrGQH1uwZCaMZBUqM8TFrFGHjjLCzUyNcSEChooP8W0lYoAO8NCFuAsNmZC7lkoLZCZAgSl8DZA5N4i3bsAlp4cJxKGnrhvNAdcwkxI9zu1RQh4s7kytM4iK9DnTbUSgE6vFAZDZD View this post on Instagram A post shared by El Chapu (@chapumartinez)

Luego, a través de historias, hizo un pedido para aquellos que quieran colaborar a juntar dinero para que él pueda conseguir las entradas. Después de este mensaje, Chapu Martínez adjuntó su cuenta de "cafecito", donde la gente puede depositarle dinero. Cuenta de Paypal, para aquellos que viven en el extranjero y un CBU de MercadoPago.