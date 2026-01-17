Murió el reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", comenzaron diciendo a través de un comunicado.

Y, agregaron: "Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia".

"Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos", cerraron.

Con su partida, el tenis argentino pierde a uno de sus cronistas más apasionados, conocedores y respetados, una voz que acompañó durante décadas los grandes momentos del deporte.