Murió el reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino
El hombre falleció a los 80 años tras sufrir un paro cardíaco previo a someterse a una operación de cadera.
El periodismo deportivo argentino atraviesa un momento de profundo pesar por la muerte de Guillermo Salatino, quien falleció este sábado en la Clínica La Trinidad de San Isidro, luego de sufrir un paro cardíaco. El periodista se encontraba atravesando una etapa de recuperación y se preparaba para una operación de cadera prevista para la próxima semana.
Salatino había celebrado sus 80 años el 21 de septiembre y construyó una trayectoria extensa y respetada tanto dentro como fuera de las canchas. Antes de consolidarse como comunicador, tuvo una destacada etapa como tenista amateur, experiencia que marcó el perfil técnico y apasionado con el que luego abordó su labor periodística.
Durante décadas fue una de las voces más identificadas con el tenis argentino, especialmente desde Radio La Red, donde siguió de cerca el recorrido de los jugadores nacionales en el circuito internacional. Su última gran cobertura fue la de las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bologna en noviembre del año pasado.
Además, dejó una huella imborrable como columnista especializado en tenis en Competencia, el histórico programa deportivo conducido por Víctor Hugo Morales en Radio Continental, espacio desde el cual acercó el deporte blanco a generaciones de oyentes.
La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción de dolor en el mundo del deporte y del periodismo. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) expresó públicamente su pesar mediante un comunicado, en el que envió sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del periodista.
"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", comenzaron diciendo a través de un comunicado.
Y, agregaron: "Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia".
"Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos", cerraron.
Con su partida, el tenis argentino pierde a uno de sus cronistas más apasionados, conocedores y respetados, una voz que acompañó durante décadas los grandes momentos del deporte.
