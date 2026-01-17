De qué murió el periodista deportivo Guillermo Salatino

Y cerraron: "Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos".

Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo.

Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a…



Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a… pic.twitter.com/tC6MKIbpdB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 17, 2026

Sin lugar a dudas, la partida de Salatino causó un gran impacto en el mundo del deporte, donde fue un referente indiscutido durante décadas, cubriendo más de 140 torneos de Grand Slam y convirtiéndose en un mentor para muchas generaciones de periodistas.