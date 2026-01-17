De qué murió el periodista deportivo Guillermo Salatino
La noticia de su fallecimiento se conoció en las últimas horas y provocó conmoción en el mundo del deporte. Tenía 80 años.
El deporte argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Guillermo Salatino este sábado en la Clínica La Trinidad de San Isidro. El histórico periodista, de 80 años, sufrió un paro cardíaco mientras se realizaba los análisis prequirúrgicos para una cirugía de cadera programada para la semana entrante.
Con un pasado como tenista amateur que forjó su mirada técnica, "Salata" se convirtió en un referente indiscutido de la comunicación. Fue una figura clave en Radio La Red y dejó una marca imborrable en el programa Competencia de Radio Continental junto a Víctor Hugo Morales.
Además, durante décadas fue una de las voces más identificadas con el tenis argentino, siguiendo de cerca el recorrido de los jugadores nacionales en el circuito internacional. Su última gran cobertura fue la de las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bologna en noviembre del año pasado.
A pesar de haber anunciado su retiro de los viajes en 2022, su pasión lo llevó a cubrir las series de Copa Davis en Groningen y Bolonia durante la última temporada. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) lo despidió con honores, destacando sus casi 50 años de labor ininterrumpida difundiendo el deporte.
"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", comenzaron escribiendo en las redes sociales de la entidad.
Y cerraron: "Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos".
Sin lugar a dudas, la partida de Salatino causó un gran impacto en el mundo del deporte, donde fue un referente indiscutido durante décadas, cubriendo más de 140 torneos de Grand Slam y convirtiéndose en un mentor para muchas generaciones de periodistas.
