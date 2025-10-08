Murió Miguel Ángel Russo: quién tomará el mando en Boca y cómo sigue el equipo

boca ubeda

En el plano institucional, la muerte de Russo impacta también en la planificación deportiva. Su proyecto contemplaba la promoción de varios juveniles y la continuidad de un estilo de juego basado en el orden táctico y el compromiso colectivo. Su influencia, sin embargo, trasciende la pizarra: dejó una base de valores y trabajo que seguirá siendo guía para quienes continúen su camino.

El fútbol argentino pierde a un estratega, pero el club de la Ribera pierde a un símbolo. "Miguelo" representaba la síntesis perfecta entre resultados y humanidad. Su ausencia será difícil de llenar, pero su legado seguirá vivo en cada entrenamiento, en cada hincha y en cada jugador que alguna vez escuchó sus consejos desde el banco.