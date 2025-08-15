El ascenso y el retiro: el futbolista que jugó en River y Europa, pero cambió de rumbo inesperadamente

Su vida después del retiro

Vella Newell´s Vella salió campeón con Newell´s en 2004.

Tras colgar los botines, Vella decidió encarar un nuevo desafío fuera de las canchas: el mundo empresarial. Apostó por el cuidado de personas mayores, inaugurando cinco residencias en distintas zonas del país.

En cada una de ellas, se ocupa de garantizar un servicio integral y de calidad, enfocándose en el bienestar y la atención personalizada de los residentes.