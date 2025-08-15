El ascenso y el retiro: el futbolista que jugó en River y Europa, pero cambió de rumbo inesperadamente
De gran paso por el "Millonario" y campeón con Newell´s, este exjugador se metió de lleno en el mundo de los negocios. ¿De quién se trata?
Luciano Vella dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, siendo fundamental en el regreso de River a la máxima categoría en 2012 y coronándose campeón con Newell’s Old Boys en 2004. Su talento en la cancha le abrió las puertas del fútbol europeo, cumpliendo uno de sus grandes sueños profesionales.
Tras su retiro, Vella decidió reinventarse fuera del campo de juego, embarcándose en una nueva etapa como emprendedor en el mundo de los negocios. Esta nueva iniciativa no solo le permite llevar una vida tranquila y alejada de las cámaras, sino que también está cerca de su familia luego de una carrera maratónica.
Luciano Vella y su paso por el fútbol
Vella dejó una marca destacada en el fútbol argentino, brillando como lateral derecho en la "Lepra" y siendo clave en el título de 2004 bajo la conducción de Américo Gallego.
Su nivel le permitió dar el salto a Europa, con pasos por España y Rumania, aunque su mejor rendimiento siempre fue en Argentina. En River, formó parte del plantel que logró el ascenso en 2012 con Matías Almeyda como entrenador.
Sin embargo, en la recta final de su carrera jugó en Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, club en el que se retiró en 2017 para iniciar una nueva etapa fuera del fútbol.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines, Vella decidió encarar un nuevo desafío fuera de las canchas: el mundo empresarial. Apostó por el cuidado de personas mayores, inaugurando cinco residencias en distintas zonas del país.
En cada una de ellas, se ocupa de garantizar un servicio integral y de calidad, enfocándose en el bienestar y la atención personalizada de los residentes.
