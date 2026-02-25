Nacho Fernández volvió al gol en Gimnasia 3.781 días después y desató la fiesta en el Bosque
El futbolista marcó su primer gol en su regreso a Gimnasia tras más de 10 años. Fue ante Rosario Central y en su partido 99 con la camiseta del Lobo.
Ignacio Fernández, que se sumó en este último mercado de pases cómo uno de los movimientos más sorprendentes del fútbol argentino, volvió a convertir con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata después de 3.781 días. El mediocampista abrió el marcador ante Rosario Central en el Bosque por el Torneo Apertura 2026, en su partido 99 con el Lobo, y rompió una sequía que se remontaba a octubre de 2015.
El 20 de octubre de 2015, ante Temperley por la fecha 28 del campeonato —aquella histórica edición de 30 equipos—, Nacho Fernández marcó su último tanto con la camiseta del Lobo. Desde entonces, pasaron 3.781 días hasta que volvió a gritar un gol en el Juan Carmelo Zerillo. En el camino tuvo dos pasos por River y Atlético Mineiro de Brasil dónde dejó muy buenas imágenes y se ganó el cariño de los hinchas de ambos equipos.
El zurdo abrió el marcador frente a Rosario Central por la séptima fecha del Apertura. Tras una primera intervención destacada de Jeremías Ledesma, quien le tapó un gran remate desde adentro del área, el arquero no pudo hacer nada en la segunda jugada y Nacho definió con su pierna hábil para poner el 1-0 y desatar la locura de todos los hinchas del Lobo que colmaron el Juan Carmelo Zerillo.
El tanto llegó en un contexto especial: en su partido 99 con la camiseta de Gimnasia y ante un rival de peso, que contó con Ángel Di María del otro lado. El Bosque explotó en un festejo cargado de emoción por el regreso al gol de uno de los futbolistas más queridos por los hinchas triperos y que necesitaba un momento así para comenzar la temporada de la mejor manera posible.
