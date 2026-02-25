Nacho Fernández volvió al gol en Gimnasia 3.781 días después y desató la fiesta en el Bosque

El tanto llegó en un contexto especial: en su partido 99 con la camiseta de Gimnasia y ante un rival de peso, que contó con Ángel Di María del otro lado. El Bosque explotó en un festejo cargado de emoción por el regreso al gol de uno de los futbolistas más queridos por los hinchas triperos y que necesitaba un momento así para comenzar la temporada de la mejor manera posible.