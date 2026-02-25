Newell's vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
La Lepra y el Pincha se enfrentan en el Marcelo Bielsa en medio de cambios profundos en sus cuerpos técnicos y con la necesidad de dar un golpe anímico.
La jornada del miércoles ofrecerá en el Parque Independencia un cruce cargado de tensión y expectativas. Desde las 19:30, en el estadio Marcelo Bielsa, Newell's recibirá a Estudiantes de La Plata por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos atraviesan procesos de transición tras la salida de sus entrenadores y buscarán un triunfo que marque el inicio de una reconstrucción deportiva y emocional.
El presente rojinegro es delicado. La abrupta salida de la dupla Orsi-Gómez expuso un arranque de año que prolonga una etapa de inestabilidad futbolística en Rosario. Lucas Bernardi asumió de manera interina en un contexto complejo, atravesado además por el malestar de los hinchas tras la dura goleada sufrida frente a Banfield. Como si fuera poco, el clásico rosarino se aproxima y eleva la presión sobre un plantel que necesita resultados urgentes para recuperar confianza. En paralelo, la dirigencia ya definió que Frank Darío Kudelka será el encargado de conducir el proyecto a largo plazo.
En La Plata, la conmoción fue distinta pero igualmente profunda. La inesperada partida de Eduardo Domínguez rumbo a Atlético Mineiro sorprendió a propios y extraños y obligó a una rápida reacción institucional. La elección recayó en Alexander “Cacique” Medina, quien asumió el desafío de continuar la senda ganadora del último campeón del fútbol argentino. La victoria ante Sarmiento, en un encuentro cargado de simbolismo y homenaje al entrenador saliente, buscó sostener la inercia positiva construida a base de títulos y regularidad.
El Pincha pretende consolidar ese envión anímico en una plaza siempre exigente. Para Medina, el desafío inmediato será imprimir su sello sin alterar la identidad competitiva que caracterizó al equipo en el ciclo anterior. Enfrente tendrá a un Newell’s herido, que intentará hacer del contexto adverso un impulso para reaccionar. El duelo promete intensidad, clima caliente y necesidades compartidas.
Gran definición de Tiago Palacios para el 1-0 de Estudiantes:
Newell's vs. Estudiantes: probables formaciones
- Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Lucas Alario. DT: Alexander Medina.
Newell's vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: ESPN Premium.
