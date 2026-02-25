Los últimos 11 de Marcelo Gallardo como DT de River para enfrentar a Banfield

En el mediocampo, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván aparecen como números puestos. Juan Fernando Quintero, lesionado ante Vélez, quedó descartado y su lugar se lo disputan Ian Subiabre y Santiago Lencina. La ofensiva es el sector que más dudas genera. Sebastián Driussi asoma como una fija, pero su acompañante todavía no está definido. El juvenil Joaquín Freitas, de buenos ingresos recientes, corre con chances de meterse entre los once en una formación que buscará cortar la mala racha y despedir a Gallardo con una victoria.

La probable formación de River para enfrentar a Banfield por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.