Los últimos 11 de Marcelo Gallardo como DT de River para enfrentar a Banfield
El Muñeco se despide del Millonario ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Marcelo Gallardo define la formación con bajas y dudas.
Marcelo Gallardo se despedirá de River este jueves frente a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Tras anunciar su salida luego de la derrota ante Vélez, el DT ultima detalles de la formación titular con varias bajas sensibles y cambios obligados.
Será el último partido del Muñeco al frente del primer equipo del Millonario. Después del traspié contra el Fortín del domingo pasado, el entrenador comunicó su decisión de dar un paso al costado y cerrar su segundo ciclo en el club de Núñez. El Millonario atraviesa un arranque de temporada oscuro, en sintonía con lo que fue el 2025, y acumula tres derrotas consecutivas en la máxima categoría del fútbol argentino. En ese contexto, el objetivo inmediato será sumar tres puntos vitales ante Banfield en el Monumental.
IMPORTANTE: El drástico pedido de Marcelo Gallardo para su despedida de River
La primera certeza está en el arco: ante una nueva complicación física de Franco Armani, todo indica que Santiago Beltrán será titular. El joven surgido de las inferiores ya respondió en un escenario adverso y volvería a ocupar el puesto bajo los tres palos.
En defensa, Gonzalo Montiel seguiría en el lateral derecho y Lucas Martínez Quarta regresaría como primer marcador central. Marcos Acuña reemplazaría a Matías Viña en el sector izquierdo, mientras que la única incógnita pasa por el acompañante en la zaga: Paulo Díaz o Lautaro Rivero.
En el mediocampo, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván aparecen como números puestos. Juan Fernando Quintero, lesionado ante Vélez, quedó descartado y su lugar se lo disputan Ian Subiabre y Santiago Lencina. La ofensiva es el sector que más dudas genera. Sebastián Driussi asoma como una fija, pero su acompañante todavía no está definido. El juvenil Joaquín Freitas, de buenos ingresos recientes, corre con chances de meterse entre los once en una formación que buscará cortar la mala racha y despedir a Gallardo con una victoria.
La probable formación de River para enfrentar a Banfield por el Torneo Apertura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
