Vélez vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La realidad de Riestra es muy distinta. Con apenas tres unidades en seis presentaciones y sin triunfos en su haber, el equipo dirigido por el Tata Benítez se ubica en el fondo de la tabla, apenas por encima de Newell’s. La falta de eficacia en ataque y ciertas fragilidades defensivas explican un inicio que obliga a reaccionar cuanto antes si pretende aspirar a algo más que la permanencia en la categoría.