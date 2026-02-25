Vélez vs. Riestra, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Fortín, líder invicto de la Zona A, recibe en el José Amalfitani a un Malevo urgido de sumar su primera victoria en el campeonato.
La fecha 7 del Torneo Apertura 2026 también tendrá acción en Liniers. Desde las 19:30, en el estadio José Amalfitani, Vélez se medirá con Deportivo Riestra en un choque de realidades opuestas. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente y lidera la Zona A, mientras que el Malevo aún no logró ganar y necesita empezar a sumar con urgencia.
El Fortín llega fortalecido tras su victoria 1-0 frente a River, un triunfo que reafirmó su candidatura en el grupo. Con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates, Vélez es uno de los pocos equipos que mantienen el invicto en el certamen. El gol de Manuel Lanzini en el último compromiso no solo significó tres puntos valiosos, sino también una muestra de carácter ante un rival de peso.
Tras ese encuentro, el Mellizo Barros Schelotto optó por la mesura y dejó en claro que el camino es largo. "Van seis fechas, esto recién empieza, es largo. Una victoria llama a otra victoria. Hay que ganar el miércoles". El mensaje del entrenador apunta a sostener la concentración y evitar cualquier relajación en un torneo que suele ser cambiante.
La realidad de Riestra es muy distinta. Con apenas tres unidades en seis presentaciones y sin triunfos en su haber, el equipo dirigido por el Tata Benítez se ubica en el fondo de la tabla, apenas por encima de Newell’s. La falta de eficacia en ataque y ciertas fragilidades defensivas explican un inicio que obliga a reaccionar cuanto antes si pretende aspirar a algo más que la permanencia en la categoría.
El cruce en Liniers aparece como una prueba de carácter para ambos. El localintentará consolidar su liderazgo y extender su racha positiva, mientras que la visita buscará dar el golpe que le permita cambiar la dinámica. Con aspiraciones diferentes pero la misma necesidad de sumar, el encuentro promete ser determinante para el futuro inmediato de los dos.
Vélez vs. Riestra: probables formaciones
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Matías Arias o Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Vélez vs. Riestra: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: TNT Sports Premium.
