Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Riestra

Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, desde las 19:30, en el estadio José Amalfitani, Vélez se medirá con Deportivo Riestra en un choque de realidades opuestas. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente y lidera la Zona A, mientras que el Malevo aún no logró ganar.