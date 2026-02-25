Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Riestra por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, desde las 19:30, en el estadio José Amalfitani, Vélez se medirá con Deportivo Riestra en un choque de realidades opuestas. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente y lidera la Zona A, mientras que el Malevo aún no logró ganar.
El Fortín llega fortalecido tras su victoria 1-0 frente a River, un triunfo que reafirmó su candidatura en el grupo. Con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates, es uno de los pocos equipos que mantienen el invicto en el certamen.
La realidad de Riestra es muy distinta. Con apenas tres unidades en seis presentaciones y sin triunfos en su haber, el equipo dirigido por el Tata Benítez se ubica en el fondo de la tabla, apenas por encima de Newell’s.
El cruce en Liniers aparece como una prueba de carácter para ambos. El localintentará consolidar su liderazgo y extender su racha positiva, mientras que la visita buscará dar el golpe que le permita cambiar la dinámica.
Formaciones de Vélez vs. Riestra por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Matías Arias o Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
