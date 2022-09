Nacho Fernández rompió el silencio y habló sobre su futuro: ¿qué dijo de River?

Embed @nachof_26 en conferencia de prensa: "Es falso lo que salió en la prensa de Argentina. ¿Cómo voy a tener un problema con el técnico si fui capitán el último juego?". pic.twitter.com/oFt6AFNMbx — Team Nacho (@TeamNacho26) September 22, 2022

El exjugador del Millonario descartó diferencias con el delantero Hulk, y aclaró que tiene "una gran relación" con la figura brasilera: "Hace poco estuvimos almorzando en su casa. Él siempre recibe bien a los extranjeros. Salir a explicar estas cosas es un poco incómodo, pero creo que esto necesitaba una explicación para que se cierre acá porque no tenemos ningún problema", señaló.

Luego, se refirió a su futuro futbolístico, mientras trabaja para recuperar la titularidad: "Estoy muy contento acá, me siento muy a gusto. Lamentablemente este año no se nos están dando los resultados. Hay un muy buen grupo. A fin de año empezaremos a ver qué haremos cuando se me termine el contrato, pero todavía falta mucho".