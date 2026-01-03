Nació Amadeo: Julián Álvarez presentó a su primer hijo en redes sociales
Todo es alegría y amor en el entorno del futbolista, quien no dudó en compartir la llegada del bebé en su cuenta de Instagram.
Este viernes 2 de enero, llegó Amadeo Álvarez al mundo, el primer hijo de Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero. El jugador del Atlético Madrid no pudo contener la felicidad y decidió compartir la primera imagen del bebé en su cuenta de Instagram, escribiendo "2/01/2026", que es la fecha de nacimiento.
El nacimiento ocurre en medio de su temporada con el Atlético de Madrid, lo que seguramente le traerá una motivación extra para sus próximos desafíos en España.
Además, Amadeo llega en una etapa de mucha estabilidad para la pareja, que después de tantos años juntos desde Córdoba, ahora forman su propia familia en Madrid. Seguramente en los próximos días veremos más saludos de sus compañeros de la Selección Argentina, quienes suelen ser muy unidos en estos momentos familiares.
Qué significa "Amadeo", el nombre que eligieron Julián y Emilia para su bebé
El nombre Amadeo es una elección con mucha fuerza, elegancia y un significado profundamente espiritual. Es un nombre de origen latino que ha mantenido su vigencia a lo largo de los siglos, especialmente en familias de raíces europeas.
El nombre proviene de las palabras latinas "Amadeus": "Amare", que significa "amar"; y "Deus", que significa "Dios". Por lo tanto, su significado literal es "el que ama a Dios" o "el amado por Dios". Es un nombre que transmite devoción, bondad y una conexión especial con lo espiritual.
Según la psicología de los nombres (onomástica), se suele asociar a las personas llamadas Amadeo con las siguientes características:
- Sensibilidad: Personas con una gran capacidad de empatía.
-
Tranquilidad: Suelen tener una naturaleza pacífica y reflexiva.
Lealtad: Se los considera individuos muy apegados a sus raíces y a su familia.
Es un nombre que combina perfectamente con el perfil bajo y familiar que siempre han mostrado Julián y Emilia. Además, al ser un nombre con historia en River (por Amadeo Carrizo), muchos hinchas "millonarios" ya lo están celebrando como un guiño al club donde nació "La Araña".
