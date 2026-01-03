Nació Amadeo: Julián Álvarez presentó a su primer hijo en redes sociales

El nombre proviene de las palabras latinas "Amadeus": "Amare", que significa "amar"; y "Deus", que significa "Dios". Por lo tanto, su significado literal es "el que ama a Dios" o "el amado por Dios". Es un nombre que transmite devoción, bondad y una conexión especial con lo espiritual.

Según la psicología de los nombres (onomástica), se suele asociar a las personas llamadas Amadeo con las siguientes características:

Sensibilidad: Personas con una gran capacidad de empatía.

Personas con una gran capacidad de empatía. Tranquilidad: Suelen tener una naturaleza pacífica y reflexiva.

Lealtad: Se los considera individuos muy apegados a sus raíces y a su familia.

Es un nombre que combina perfectamente con el perfil bajo y familiar que siempre han mostrado Julián y Emilia. Además, al ser un nombre con historia en River (por Amadeo Carrizo), muchos hinchas "millonarios" ya lo están celebrando como un guiño al club donde nació "La Araña".

Julián Álvarez.jpg Foto: @Riverplate