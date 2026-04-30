El "parte médico" de Gastón Edul sobre Julián Álvarez

Este jueves, a través de su cuenta de X, Edul emitió un mensaje contundente para despejar cualquier fantasma de lesión ósea o muscular grave. "Confirmado: Julián Álvarez está bien y puede participar de la vuelta por Champions League", escribió.

image Alivio por Julián Álvarez: el esperanzador parte que dio Gastón Edul

Con esta confirmación, el Atlético de Madrid respira aliviado para lo que será la definición de la serie frente al conjunto inglés. La presencia de Julián es fundamental para las aspiraciones del equipo de Madrid de alcanzar la final, y su rápida recuperación asegura que llegará en condiciones óptimas para defender los colores de la Albiceleste en la próxima ventana de Eliminatorias.

Cómo fue la lesión de Julián Álvarez

La jugada que paralizó a los hinchas ocurrió a los 77 minutos del empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En una acción dividida, el delantero argentino disputó una pelota con el inglés Eberechi Eze y, tras un mal movimiento, cayó al suelo con gestos de evidente dolor en su tobillo.

Ante la señal del jugador y la proximidad de la cita mundialista, Diego Simeone no dudó: dispuso el ingreso inmediato de Álex Baena para reemplazar a la "Araña", buscando preservar al atacante y evitar que una molestia menor se transformara en una baja de gravedad.