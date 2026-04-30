Alivio por Julián Álvarez: el esperanzador parte que dio Gastón Edul
El periodista deportivo que sigue a la Selección dio detalles del estado del delantero, quien no pudo terminar el partido del Atlético de Madrid por un golpe.
Luego de la preocupación generada durante las semifinales de la Champions League, el periodista Gastón Edul trajo calma sobre el estado físico de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid había encendido las alarmas este miércoles tras el empate 1-1 frente al Arsenal en España.
En un partido de alta intensidad disputado en territorio español, el "Araña" debió abandonar el campo de juego a los 77 minutos debido a un fuerte golpe.
La imagen de Julián saliendo con molestias generó incertidumbre tanto en el cuerpo técnico del "Cholo" Simeone como en el búnker de la Selección Argentina, dada la proximidad de los compromisos internacionales y el partido de vuelta en Londres.
El "parte médico" de Gastón Edul sobre Julián Álvarez
Este jueves, a través de su cuenta de X, Edul emitió un mensaje contundente para despejar cualquier fantasma de lesión ósea o muscular grave. "Confirmado: Julián Álvarez está bien y puede participar de la vuelta por Champions League", escribió.
Con esta confirmación, el Atlético de Madrid respira aliviado para lo que será la definición de la serie frente al conjunto inglés. La presencia de Julián es fundamental para las aspiraciones del equipo de Madrid de alcanzar la final, y su rápida recuperación asegura que llegará en condiciones óptimas para defender los colores de la Albiceleste en la próxima ventana de Eliminatorias.
Cómo fue la lesión de Julián Álvarez
La jugada que paralizó a los hinchas ocurrió a los 77 minutos del empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En una acción dividida, el delantero argentino disputó una pelota con el inglés Eberechi Eze y, tras un mal movimiento, cayó al suelo con gestos de evidente dolor en su tobillo.
Ante la señal del jugador y la proximidad de la cita mundialista, Diego Simeone no dudó: dispuso el ingreso inmediato de Álex Baena para reemplazar a la "Araña", buscando preservar al atacante y evitar que una molestia menor se transformara en una baja de gravedad.
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