Ni Barcelona ni Real Madrid: un gigante de Europa que hizo un informe secreto para comprar a Julián Álvarez

Historial médico y físico: Se revisaron antecedentes de lesiones, productividad en campo y parámetros fisiológicos. La conclusión fue directa: “encaja en los requisitos”.

Perfil personal y valores: Mikel Arteta prioriza la contratación de futbolistas con un fuerte arraigo familiar y alejados de los excesos de la fama o el dinero. El entorno humilde de Julián y su forma de ser fueron ponderados de forma muy positiva en el reporte.

Rendimiento futbolístico: En la actual temporada, el delantero participó directamente en 29 goles (20 tantos propios y 9 asistencias), lo que demuestra su eficacia de cara al arco.

La operación económica y los competidores

Sellar la salida de Álvarez no será sencillo. El Atlético de Madrid blindó al jugador hasta mediados de 2030 tras haber pagado más de 100 millones de dólares al Manchester City en 2024. Desde los medios británicos, como el Daily Mail Sport, indican que el club madrileño solo se sentaría a negociar por una cifra que supere ampliamente ese valor para frenar el interés de otros gigantes como el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Para financiar la operación, el Arsenal espera concretar la venta de Gabriel Jesús, ingreso que serviría como base para acercarse a las pretensiones económicas del Colchonero.