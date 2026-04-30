Ni Barcelona ni Real Madrid: un gigante de Europa que hizo un informe secreto para comprar a Julián Álvarez
El equipo realizó una investigación del delantero argentino y ratificó su intención de ficharlo para la próxima temporada.
En la antesala de lo que será el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League y con el Mundial 2026 en el horizonte, la dirigencia del Arsenal ya tomó una decisión estratégica: buscar el fichaje de Julián Álvarez. El delantero, que recientemente convirtió el gol del empate 1-1 para el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano frente a los propios Gunners, se ha convertido en una de las prioridades del mercado europeo.
De acuerdo con los datos que trascendieron desde Inglaterra, el departamento de análisis del club londinense lleva trabajando en este informe desde enero. Los especialistas evaluaron diversos parámetros clave del atacante surgido en River Plate:
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Historial médico y físico: Se revisaron antecedentes de lesiones, productividad en campo y parámetros fisiológicos. La conclusión fue directa: “encaja en los requisitos”.
Perfil personal y valores: Mikel Arteta prioriza la contratación de futbolistas con un fuerte arraigo familiar y alejados de los excesos de la fama o el dinero. El entorno humilde de Julián y su forma de ser fueron ponderados de forma muy positiva en el reporte.
Rendimiento futbolístico: En la actual temporada, el delantero participó directamente en 29 goles (20 tantos propios y 9 asistencias), lo que demuestra su eficacia de cara al arco.
La operación económica y los competidores
Sellar la salida de Álvarez no será sencillo. El Atlético de Madrid blindó al jugador hasta mediados de 2030 tras haber pagado más de 100 millones de dólares al Manchester City en 2024. Desde los medios británicos, como el Daily Mail Sport, indican que el club madrileño solo se sentaría a negociar por una cifra que supere ampliamente ese valor para frenar el interés de otros gigantes como el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Para financiar la operación, el Arsenal espera concretar la venta de Gabriel Jesús, ingreso que serviría como base para acercarse a las pretensiones económicas del Colchonero.
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reconoció el nivel de su jugador y el interés de los grandes equipos del continente: "Supongo que es normal que un jugador extraordinario como Julián sea pretendido por Arsenal, Paris Saint Germain y Barcelona. Es normal porque es muy bueno".
Más allá del interés en el mercado, el cuerpo técnico del Cholo Simeone y la Selección Argentina siguen de cerca la situación física del delantero. En el último encuentro disputado en Madrid, Álvarez debió ser reemplazado a los 32 minutos del segundo tiempo por una fuerte torcedura en el tobillo. Aunque el DT se mostró optimista sobre su recuperación para la revancha en Londres, los estudios en las próximas horas serán claves para determinar su evolución.
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