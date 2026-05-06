Cómo está Julián Álvarez tras ser reemplazado por Simeone en la semifinal de la Champions
El delantero argentino salió con dolor ante Arsenal, pero los estudios confirmaron que no agravó su problema en el tobillo y podrá llegar sin inconvenientes a la Selección.
El susto que generó la salida de Julián Álvarez en plena semifinal de la UEFA Champions League 2025/26 finalmente quedó en eso: una alarma pasajera. Luego de someterse a estudios médicos tras el partido, se confirmó que el atacante del Atlético de Madrid no sufrió ninguna lesión nueva, lo que representa un alivio tanto para su club como para la Selección Argentina.
El delantero había hecho un esfuerzo extremo para estar presente en la serie frente al Arsenal. Tras sufrir una torcedura en el tobillo izquierdo durante el partido de ida, decidió infiltrarse para poder disputar la revancha en Londres. Sin embargo, el desgaste físico terminó pasándole factura y a los 65 minutos pidió el cambio, visiblemente afectado por el dolor.
Su salida no solo impactó en el desarrollo del partido, sino que también encendió las alarmas en el entorno de la Scaloneta. En un año marcado por la cercanía del Mundial 2026, cualquier inconveniente físico genera preocupación, especialmente tratándose de uno de los jugadores clave del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El origen de la molestia se remonta al primer duelo de la serie, cuando en una disputa con Eberechi Eze el mediocampista cayó sobre su pie izquierdo, provocándole una torcedura que lo obligó a salir anticipadamente. Aunque en aquel momento se trató de un golpe sin mayores consecuencias, la zona quedó sensible y condicionó su preparación para el partido decisivo.
De hecho, Álvarez fue preservado en el encuentro posterior de LaLiga ante Valencia, con el objetivo de llegar en condiciones a la revancha de Champions. Pese a ello, el esfuerzo de jugar infiltrado terminó evidenciando los límites físicos en un partido de máxima exigencia.
Tras la eliminación del Colchonero, el delantero volvió a ser evaluado por el cuerpo médico, que descartó cualquier agravamiento de la lesión. El diagnóstico confirmó que se trata de una molestia persistente en el tobillo, sin daño estructural, lo que permitirá encarar su recuperación con tranquilidad. El plan ahora es claro: descanso, tratamiento kinesiológico y una puesta a punto progresiva.
Con este panorama, se espera que el atacante llegue sin inconvenientes a los próximos compromisos internacionales, incluidos los amistosos previos y el debut en la Copa del Mundo. La noticia representa un alivio en todos los frentes. Para el Atleti, porque no pierde a una de sus piezas ofensivas más importantes, y para la Albiceleste, que podrá contar con uno de sus hombres clave en la búsqueda de defender el título mundial.
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