Cómo está Julián Álvarez tras ser reemplazado por Simeone en la semifinal de la Champions

De hecho, Álvarez fue preservado en el encuentro posterior de LaLiga ante Valencia, con el objetivo de llegar en condiciones a la revancha de Champions. Pese a ello, el esfuerzo de jugar infiltrado terminó evidenciando los límites físicos en un partido de máxima exigencia.

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Tras la eliminación del Colchonero, el delantero volvió a ser evaluado por el cuerpo médico, que descartó cualquier agravamiento de la lesión. El diagnóstico confirmó que se trata de una molestia persistente en el tobillo, sin daño estructural, lo que permitirá encarar su recuperación con tranquilidad. El plan ahora es claro: descanso, tratamiento kinesiológico y una puesta a punto progresiva.

Con este panorama, se espera que el atacante llegue sin inconvenientes a los próximos compromisos internacionales, incluidos los amistosos previos y el debut en la Copa del Mundo. La noticia representa un alivio en todos los frentes. Para el Atleti, porque no pierde a una de sus piezas ofensivas más importantes, y para la Albiceleste, que podrá contar con uno de sus hombres clave en la búsqueda de defender el título mundial.