Naoya Inoue y Alan Picasso se enfrentan en Arabia Saudita: horario y todas las peleas previas
Todos los combates del evento que tendrá como plato fuerte a Naoya Inoue enfrentando a Alan Picasso.
Este sábado por la madrugada, el Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, se vestirá de gala para recibir la velada The Ring V, un evento que promete intensidad y espectáculo en cada uno de sus cinco combates de boxeo, pero cuyo centro de atención será el choque estelar entre Naoya Inoue y Alan Picasso. La cartelera completa incluye enfrentamientos de distintas categorías, con combates que van desde el peso supergallo hasta el superpluma, y cada pelea trae consigo historias de carreras impecables, desafíos de títulos mundiales y la oportunidad de consolidar posiciones en los rankings internacionales.
El combate más esperado de la noche pondrá sobre el ring a Inoue y Picasso, quienes buscarán escribir un nuevo capítulo en sus trayectorias. Allí se pondrán en juego los cinturones CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo. El japonés de 32 años llega con un récord inmaculado: 31 victorias y ninguna derrota, y aspira a seguir construyendo su leyenda frente a un rival joven y talentoso. Por su parte, Picasso no se queda atrás: el boxeador mexicano mantiene un invicto con 32 triunfos, un empate y ninguna derrota, además de ostentar el primer puesto en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. En Arabia Saudita tendrá la oportunidad de desafiar al “Monstruo japonés” y, de imponerse, quedarse con los cuatro cinturones de su categoría.
La cartelera completa del evento refleja la variedad y el nivel de los enfrentamientos. Además de la pelea estelar, se destacan los combates entre Junto Nakatani y Sebastián Hernández en peso supergallo; Willibaldo García y Kenshiro Teraji, quienes se medirán por el título mundial FIB del peso supermosca; Taiga Imanaga frente a Eridson García en superpluma; y Reino Tsutsumi contra Leobardo Quintana en supergallo. Cada uno de estos duelos promete acción y técnica, con boxeadores que buscan imponerse y dejar su huella en un escenario de alto nivel internacional.
Para los aficionados argentinos y de la región, el duelo entre Naoya Inoue y Alan Picasso comenzará a las 10 de la mañana, horario de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, marcando un momento destacado en una noche que se anticipa histórica para el boxeo en Arabia Saudita.
