Naoya Inoue y Alan Picasso se enfrentan en Arabia Saudita: horario y todas las peleas previas

El combate más esperado de la noche pondrá sobre el ring a Inoue y Picasso, quienes buscarán escribir un nuevo capítulo en sus trayectorias. Allí se pondrán en juego los cinturones CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo. El japonés de 32 años llega con un récord inmaculado: 31 victorias y ninguna derrota, y aspira a seguir construyendo su leyenda frente a un rival joven y talentoso. Por su parte, Picasso no se queda atrás: el boxeador mexicano mantiene un invicto con 32 triunfos, un empate y ninguna derrota, además de ostentar el primer puesto en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. En Arabia Saudita tendrá la oportunidad de desafiar al “Monstruo japonés” y, de imponerse, quedarse con los cuatro cinturones de su categoría.