Napoli venció a Milan por 2-0 y es finalista de la Supercopa de Italia

La apertura del marcador llegó en la primera mitad por intermedio de David Neres, que aprovechó una de las pocas licencias defensivas de Milan para adelantar a los dirigidos por Antonio Conte. Con la ventaja a su favor, Napoli manejó los tiempos del encuentro. En el complemento, Rasmus Højlund apareció para sentenciar el 2-0 definitivo y liquidar la historia. Con poco, pero con eficacia, el Gli Azzurri aseguró su lugar en la final del certamen.