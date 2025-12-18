Napoli venció a Milan por 2-0 y es finalista de la Supercopa de Italia
Con goles de David Neres y Rasmus Højlund, Napoli superó a Milan en Arabia Saudita y avanzó a la final de la Supercopa de Italia.
Napoli dio un paso firme rumbo al título y se clasificó a la final de la Supercopa de Italia tras vencer 2-0 a AC Milan en el Al-Awwal Park. El conjunto napolitano mostró mayor solidez y efectividad frente al equipo de Massimiliano Allegri, que nunca logró incomodar con claridad.
El partido estuvo marcado por la fricción y las infracciones, pero aun así el Rossoneri tuvo serias dificultades para generar situaciones de peligro. El arco defendido por Vanja Milinkovi-Savi casi no pasó sobresaltos a lo largo de los noventa minutos.
La apertura del marcador llegó en la primera mitad por intermedio de David Neres, que aprovechó una de las pocas licencias defensivas de Milan para adelantar a los dirigidos por Antonio Conte. Con la ventaja a su favor, Napoli manejó los tiempos del encuentro. En el complemento, Rasmus Højlund apareció para sentenciar el 2-0 definitivo y liquidar la historia. Con poco, pero con eficacia, el Gli Azzurri aseguró su lugar en la final del certamen.
Ahora, Napoli aguarda por su rival, que saldrá del cruce entre Inter y Bologna, también en el Al-Awwal Park, desde las 16.00 de Argentina. La final de la Supercopa de Italia se disputará el lunes 22 de diciembre en el Kingdom Arena, en Arabia Saudita.
Milan vs. Napoli: formaciones
- Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. DT: Antonio Conte.
- Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. DT: Massimiliano Allegri.
