Franco Colapinto se fue de vacaciones a San Andrés de Giles y se sacó fotos con todos

En una de las imágenes se lo puede ver junto a su padre en una carnicería. A su lado estaba el carro de compras y ambos miraban los cortes de carne. Incluso, el carnicero le pidió una foto al piloto, que tenía puesta una remera y shorts deportivos y unas alpargatas. En otra postal se lo ve posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y un clásico tetrabrik de leche chocolatada.

colapinto giles6

Sus seguidores destacaron esa elección como una característica de su sencillez. Inmerso en un mundo de glamour como el de la F1, el argentino conserva intactas las costumbres de su niñez en el país.

A la salida, el pilarense se sacó fotos con varios fanáticos y en su mano se podía ver una chocolatada de una famosa marca que había comprado.

colapinto giles4

A comienzos de mes, el piloto que seguirá en la escudería francesa durante la temporada 2026 ya había adelantado que iba a pasar las vacaciones con su familia en la Argentina. En un reel de Instagram que publicó el equipo, Colapinto dijo: “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”.

Y reiteró: “Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”. Todavía el argentino no compartió postales en sus propias redes sociales de su estadía en el país.