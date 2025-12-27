Boxeo: Naoya Inoue superó a David Picasso en Arabia Saudita y retuvo el título supergallo
El boxeador japonés derrotó a su par mexicano por puntos en Riad.
Naoya Monster Inoue, el mejor del momento libra por libra, superó claramente en las tarjetas al mexicano, David Picasso y sigue siendo el campeón indiscutido del peso supergallo. Sólo le faltó el nocuat para cerrar de manera brillante el año boxístico de primera línea. El combate se desarrolló en el Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Arabia Saudí.
El japonés de 32 años afrontó el cuarto combate en este 2025 y registró esta cantidad de presentaciones en un mismo año por primera vez desde que en 2013 había hilvanado cuatro presentaciones en un mismo calendario, justo después de su estreno rentado.
Sin embargo, la victoria en las tarjetas fue clave por otro motivo: logró el récord de defensas mundiales consecutivas. The Monster logró el 27° triunfo consecutivo sosteniendo cinturones en distintas categorías y superó el registro que ostentaban Floyd Mayweather Jr. y Joe Louispara firmar “la racha más larga de la historia”, según informó el medio japonés Sponichi.
La revista The Ring también destacó otro hecho trascendente detrás de esta presentación: “Naoya Inoue es el primer hombre en 42 años en defender el título de The Ring cuatro veces en un año calendario. El último hombre en hacerlo fue el campeón de peso pesado Larry Holmes, quien realizó cuatro defensas en 1983″.
Los jueces vieron a Inoue vencedor con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Más allá de la derrota, Picasso se convirtió en el quinto boxeador que logra forjar la decisión de los jueces en un combate contra Naoya. Según las estadísticas de Compubox, Inoue conectó 158 golpes más que Picasso (161-63 en jabs, 167-107 en golpes de potencia y 96-66 en golpes al cuerpo). El mexicano de 25 años sufrió la primera derrota de su trayectoria tras hilvanar previamente 32 triunfos (17KO) y 1 empate.
Picasso y Akhmadaliev son los primeros dos pugilistas desde el 2019 que alcanzan a trasladar la pelea de Inoue hasta las tarjetas. El legendario Nonito Donaire, en noviembre del 2019 en Saitama, perdió por decisión unánime. Luego, Inoue noqueó a Jason Moloney, Michael Dasmarinas, Aran Dipaen, al propio Donaire en la revancha del 2022, Paul Butler, Stephen Fulton, Marlon Tapales, Luis Nery, TJ Doheny y los mencionados Joon Kim y Cárdenas.
