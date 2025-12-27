Boxeo: Naoya Inoue superó a David Picasso en Arabia Saudita y retuvo el título supergallo

Los jueces vieron a Inoue vencedor con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Más allá de la derrota, Picasso se convirtió en el quinto boxeador que logra forjar la decisión de los jueces en un combate contra Naoya. Según las estadísticas de Compubox, Inoue conectó 158 golpes más que Picasso (161-63 en jabs, 167-107 en golpes de potencia y 96-66 en golpes al cuerpo). El mexicano de 25 años sufrió la primera derrota de su trayectoria tras hilvanar previamente 32 triunfos (17KO) y 1 empate.