La exclusiva propiedad que compró Cristiano Ronaldo: solo se puede llegar por aire o mar

Desde la empresa Red Sea Global señalaron: “Las viviendas forman parte de la colección de residencias de ultra lujo“, subrayando el carácter diferencial del emprendimiento. Desde la desarrolladora también celebraron públicamente la llegada de la pareja. John Pagano, director ejecutivo del proyecto, sostuvo en un comunicado: “Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”.

El complejo Nujuma se integra, además, dentro de la estrategia Saudi Vision 2030, que impulsa el turismo premium con foco en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo regenerativo. Según informaron desde la compañía, todo el desarrollo funciona con energía 100% renovable y tiene como meta lograr un beneficio neto de conservación del 30% para los ecosistemas locales de aquí a 2040.

En esa línea, se prioriza la protección de manglares, praderas marinas, corales y vegetación terrestre, con el objetivo de promover la biodiversidad y contribuir a la captura de carbono. El valor inicial de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes, equivalentes a unos 4,5 millones de dólares, aunque no se dio a conocer el monto exacto desembolsado por Ronaldo y Rodríguez.

En paralelo, el destino continúa ampliando su infraestructura: el Mar Rojo ya cuenta con un aeropuerto internacional (RSI), con conexiones a ciudades como Doha, Dubái, Milán, Yeda y Riad, y dispone de diez hoteles de lujo operativos. La confirmación oficial de la compra llegó incluso a través de redes sociales, donde la empresa promotora publicó: “De visitante a propietario; elige la leyenda Cristiano Ronaldo un resort Ritz-Carlton Reserve en el Red Sea Destination, convirtiéndolo en su propio hogar privado. Este paso confirma la singularidad de las unidades al ofrecer un estilo de vida que combina privacidad absoluta con un enfoque rejuvenecedor en plena naturaleza”.