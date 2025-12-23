La exclusiva propiedad que compró Cristiano Ronaldo: solo se puede llegar por aire o mar
El futbolista portugués y Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros dueños de dos residencias de ultra lujo en un complejo privado de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia fuera de las canchas a partir de una inversión inmobiliaria que refuerza su perfil como figura global también en el mundo de los negocios. El delantero portugués y su pareja, Georgina Rodríguez, adquirieron dos villas de ultra lujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un desarrollo exclusivo ubicado sobre las arenas blancas del Mar Rojo, en Arabia Saudita.
Se trata de un enclave de acceso sumamente restringido, al que solo se puede llegar en barco privado o en hidroavión, lo que refuerza la idea de aislamiento y privacidad absoluta que ofrece el proyecto. La particularidad del complejo no radica únicamente en su nivel de sofisticación, sino también en su localización. La isla se encuentra a casi 26 kilómetros del continente y forma parte de una colección muy limitada de residencias privadas: apenas 19 en total.
En ese contexto, Ronaldo y Rodríguez se transformaron en los primeros propietarios del lugar, un dato que fue destacado por los desarrolladores como una señal del atractivo del destino para figuras de alcance internacional. La pareja remarcó que la elección estuvo motivada por la búsqueda de tranquilidad y tiempo de calidad en familia.
Así lo expresó el propio futbolista en declaraciones difundidas por la página oficial del desarrollador: “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”. Esa idea de refugio personal aparece como uno de los ejes centrales del proyecto.
No la alquiló para el verano: la nueva casa de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita
Las dos villas adquiridas presentan características diferentes, pensadas para distintos tipos de estadías. Una de ellas cuenta con tres habitaciones, orientada a una convivencia familiar más amplia, mientras que la segunda dispone de dos dormitorios, concebida para escapadas más íntimas. Ambas propiedades ofrecen servicios personalizados, diseño de alto nivel y estándares propios del segmento más exclusivo del mercado inmobiliario.
Desde la empresa Red Sea Global señalaron: “Las viviendas forman parte de la colección de residencias de ultra lujo“, subrayando el carácter diferencial del emprendimiento. Desde la desarrolladora también celebraron públicamente la llegada de la pareja. John Pagano, director ejecutivo del proyecto, sostuvo en un comunicado: “Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”.
El complejo Nujuma se integra, además, dentro de la estrategia Saudi Vision 2030, que impulsa el turismo premium con foco en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo regenerativo. Según informaron desde la compañía, todo el desarrollo funciona con energía 100% renovable y tiene como meta lograr un beneficio neto de conservación del 30% para los ecosistemas locales de aquí a 2040.
En esa línea, se prioriza la protección de manglares, praderas marinas, corales y vegetación terrestre, con el objetivo de promover la biodiversidad y contribuir a la captura de carbono. El valor inicial de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes, equivalentes a unos 4,5 millones de dólares, aunque no se dio a conocer el monto exacto desembolsado por Ronaldo y Rodríguez.
En paralelo, el destino continúa ampliando su infraestructura: el Mar Rojo ya cuenta con un aeropuerto internacional (RSI), con conexiones a ciudades como Doha, Dubái, Milán, Yeda y Riad, y dispone de diez hoteles de lujo operativos. La confirmación oficial de la compra llegó incluso a través de redes sociales, donde la empresa promotora publicó: “De visitante a propietario; elige la leyenda Cristiano Ronaldo un resort Ritz-Carlton Reserve en el Red Sea Destination, convirtiéndolo en su propio hogar privado. Este paso confirma la singularidad de las unidades al ofrecer un estilo de vida que combina privacidad absoluta con un enfoque rejuvenecedor en plena naturaleza”.
