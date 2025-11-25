Sin Diego Maradona hace cinco años: así lo recordaron sus hijos en redes sociales
Este 25 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario de la partida del "10", en medio de controversias y un juicio que debe empezar de nuevo.
Cada 25 de noviembre, el fútbol y el país en general recuerda la partida de Diego Maradona, una muerte que se enmarca en fuertes polémicas y causales irresueltas aún, que esperan su resolución en el nuevo juicio por la muerte del astro, que iniciará en marzo de 2026.
En medio de una fecha tan triste como significativa, los hijos del "10" no dudaron en realizar diferentes posteos para recordar a su papá y prometerle que tendrá justicia. La encargada de utilizar estas palabras fue Dalma Maradona, la mayor de la descendencia del ídolo de muchos argentinos.
"Boca, ¡te amo! ¡Gracias!", escribió la joven en una historia de Instagram, compartiendo el posteo que le hizo el Xeneize a Maradona. "Y vos papá vas a tener que la justicia que te merecés, ¡te lo prometo!", añadió.
Seguidamente, la segunda hija que Maradona tuvo con Claudia Villafañe posteó una imagen de una joven mirando al cielo con lágrimas en los ojos: "Bueno, ya fue, volvé", reza la foto. Además, escribió: "5 años del último beso, de nuestro hasta luego... 5 años de ese llamado de mierda, ambulancias, policías, médicos, hijos de puta disfrazados de amigos, chorros, asesinos, lacras... 5 años de caos interno, injusticia y un dolor que es intransferible", se descargó.
Y agregó: "Justicia por VOS, que paguen todos los que no nos dejaron seguir viviendo una vida juntos, hasta que nos volvamos a encontrar, yo te llevo flores y te abrazo desde acá".
Por su parte, Diego Jr. fue algo más escueto que sus hermanas, pero también realizó una sentida publicación, compartiendo el posteo de la cuenta oficial de Maradona y escribiendo: "Resucitando, sí. Sos eterno mi vida".
Finalmente, Dieguito Fernando subió un video con diversos momentos junto a su papá, llenando de ternura y nostalgia a todos sus seguidores.
Lo llamativo fue que Jana Maradona no se refirió a la muerte de su padre en ningún momento. Fue la única de los cinco hijos del astro que prefirió no hacer mención a esta delicada fecha.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario