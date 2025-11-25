Sin Diego Maradona hace cinco años: así lo recordaron sus hijos en redes sociales

posteo gia1

Por su parte, Diego Jr. fue algo más escueto que sus hermanas, pero también realizó una sentida publicación, compartiendo el posteo de la cuenta oficial de Maradona y escribiendo: "Resucitando, sí. Sos eterno mi vida".

Finalmente, Dieguito Fernando subió un video con diversos momentos junto a su papá, llenando de ternura y nostalgia a todos sus seguidores.

Lo llamativo fue que Jana Maradona no se refirió a la muerte de su padre en ningún momento. Fue la única de los cinco hijos del astro que prefirió no hacer mención a esta delicada fecha.