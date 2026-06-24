Neuquén recibirá por primera vez una serie de Copa Davis: acá jugarán Argentina y Turquía
La Asociación Argentina de Tenis confirmó que el equipo nacional volverá a jugar como local en septiembre y lo hará en un escenario inédito.
La Copa Davis sumará un nuevo capítulo a su extensa historia en territorio argentino. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció oficialmente que la serie correspondiente al Grupo Mundial I entre Argentina y Turquía se disputará en Neuquén los próximos 19 y 20 de septiembre. El enfrentamiento tendrá lugar en el estadio Ruca Che, un escenario que marcará un estreno absoluto tanto para la provincia como para toda la región patagónica.
La elección representa un acontecimiento histórico para el deporte nacional. Será la primera vez que la Copa Davis llegue a la Patagonia y también la serie más austral organizada por Argentina desde que comenzó a participar en el certamen. De esta manera, el equipo nacional ampliará el mapa de sedes que han albergado encuentros oficiales a lo largo de casi un siglo de competencia.
El cruce frente a Turquía tendrá un valor deportivo significativo. Además de otorgar un lugar en los Qualifiers de 2027, podría permitirle a Argentina alcanzar una marca muy especial. Actualmente, el conjunto nacional acumula 99 victorias en la Copa Davis, por lo que un triunfo en Neuquén le permitiría llegar a las 100 series ganadas en la historia del torneo, un registro que reforzaría su posición entre las potencias tradicionales del certamen.
Otro de los aspectos destacados de la elección tiene que ver con las condiciones de juego. La serie se disputará sobre superficie rápida y bajo techo, una combinación poco habitual para Argentina cuando ejerce la localía. Históricamente, el equipo nacional eligió el polvo de ladrillo y los escenarios al aire libre para potenciar sus fortalezas. De hecho, la última vez que disputó una serie como local en una cancha cubierta fue en la recordada final de 2008 frente a España, desarrollada en Mar del Plata.
El encuentro también marcará el estreno como anfitrión de Javier Frana desde que asumió la conducción del equipo argentino. El capitán tendrá la responsabilidad de liderar a un grupo que buscará devolver al país a las instancias más importantes de la competencia y aprovechar el respaldo del público tras más de dos años sin jugar en casa. La última presentación como local se produjo en Rosario durante 2024.
La organización estará a cargo de la AAT junto con el Gobierno de Neuquén y la Municipalidad local. El presidente de la AAT, Agustín Calleri, celebró la designación y destacó la importancia de acercar eventos de primer nivel a distintas regiones del país. “Para nosotros es un orgullo enorme llevar la Copa Davis a Neuquén. Muchos de nosotros somos del interior y sabemos perfectamente lo que significa para la gente de las provincias recibir eventos de este calibre y ver a sus ídolos en casa”, afirmó.
Por su parte, las autoridades provinciales remarcaron el impacto turístico y económico que generará la llegada del torneo. El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la competencia servirá para mostrar diversos atractivos de la región, mientras que el intendente Mariano Gaido destacó la capacidad de la ciudad para albergar eventos de relevancia internacional.
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