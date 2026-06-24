Neuquén recibirá por primera vez una serie de Copa Davis: acá jugarán Argentina y Turquía

El encuentro también marcará el estreno como anfitrión de Javier Frana desde que asumió la conducción del equipo argentino. El capitán tendrá la responsabilidad de liderar a un grupo que buscará devolver al país a las instancias más importantes de la competencia y aprovechar el respaldo del público tras más de dos años sin jugar en casa. La última presentación como local se produjo en Rosario durante 2024.

ruca che

La organización estará a cargo de la AAT junto con el Gobierno de Neuquén y la Municipalidad local. El presidente de la AAT, Agustín Calleri, celebró la designación y destacó la importancia de acercar eventos de primer nivel a distintas regiones del país. “Para nosotros es un orgullo enorme llevar la Copa Davis a Neuquén. Muchos de nosotros somos del interior y sabemos perfectamente lo que significa para la gente de las provincias recibir eventos de este calibre y ver a sus ídolos en casa”, afirmó.

Por su parte, las autoridades provinciales remarcaron el impacto turístico y económico que generará la llegada del torneo. El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la competencia servirá para mostrar diversos atractivos de la región, mientras que el intendente Mariano Gaido destacó la capacidad de la ciudad para albergar eventos de relevancia internacional.