Derrumbe en San Martín de los Andes: dan a conocer cronograma para circular por la Ruta 40
Informaron que la circulación sobre el Camino de los Siete Lagos fue habilitado al tránsito con horarios restringidos y bajo estricta supervisión policial.
Tras el deslave que bloqueó la Ruta 40 en cercanías de San Martín de los Andes, camino al paraje conocido como Catritre, Vialidad Nacional dio a conocer este viernes que habilitó la circulación y el cronograma para atravesar esa importante vía en el tramo denominado Camino de los Siete Lagos.
La habilitación de esa importante vía que en estos momentos es requerida tanto por locales como el gran número de turistas que en época invernal arriban al sur de la provincia del Neuquén, se conoció luego del derrumbe ocurrido el jueves a la madrugada a la altura del kilómetro 2.208,7.
En concreto, el tránsito está permitido y asistido por personal policial entre las 17 y las 22 de este viernes, mientras que el fin de semana (sábado 1 y domingo 2 de agosto) lo hará con una franja más amplia, ya que se podrá circular entre las 8 de la mañana y las 22.
Mientras continúan las tareas de remediación, con la medida se busca garantizar la conectividad vial tras los inconvenientes registrados en la zona, aunque bajo estrictas pautas de seguridad brindadas por la asistencia policial a los conductores de vehículos.
Mediante un comunicado, el organismo advirtió que, "no obstante, atento a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, personal de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad monitorea el lugar ante nuevos desprendimientos" que podrían afectar la circulación.
En este sentido, recordó a los conductores la importancia de movilizarse con extrema preocupación durante la temporada invernal, respetando las normas viales y las velocidades máximas permitidas y remarcando "la portación obligatoria de cadenas físicas" para todo tipo de vehículos.
Para consultas sobre el estado de los caminos, los usuarios pueden comunicarse con Vialidad Nacional de lunes a viernes de 9 a 17 a través de las líneas telefónicas 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a [email protected] o ingresando al sitio web www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.
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