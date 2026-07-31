Derrumbe en San Martín de los Andes: dan a conocer cronograma para circular por la Ruta 40

En este sentido, recordó a los conductores la importancia de movilizarse con extrema preocupación durante la temporada invernal, respetando las normas viales y las velocidades máximas permitidas y remarcando "la portación obligatoria de cadenas físicas" para todo tipo de vehículos.

Para consultas sobre el estado de los caminos, los usuarios pueden comunicarse con Vialidad Nacional de lunes a viernes de 9 a 17 a través de las líneas telefónicas 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a [email protected] o ingresando al sitio web www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.