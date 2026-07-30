Derrumbe en San Martín de los Andes: el tránsito por la Ruta 40 seguirá cerrado por tiempo indeterminado
Luego del impresionante deslave sobre la calzada, Vialidad Nacional informó que “los trabajos para restablecer completamente la circulación demandarán varias jornadas”.
Como se informó, en las últimas horas se produjo un derrumbe de rocas y barro sobre la calzada de la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y el paraje conocido como Catritre, por lo que la circulación al tránsito vehicular debió ser cortada durante la madrugada de este jueves.
El deslave de produjo por las condiciones meteorológicas imperantes en esa zona del sur de la provincia del Neuquén, con fuertes nevadas, lluvias y bajas temperaturas que propiciaron el desprendimiento de grandes rocas y tierra de la ladera de los cerros circundantes al tramo de la mencionada ruta conocido como Siete Lagos.
Ahora, Vialidad Nacional informó que “permanece interrumpida la circulación en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2208,7, en el tramo de Siete Lagos, aproximadamente a 3 kilómetros de San Martín de los Andes”.
El organismo indicó que “desde la madrugada personal y equipos de Vialidad Nacional trabajan de manera conjunta con organismos nacionales, provinciales y municipales en las tareas de remoción del material desprendido”, confirmando que “la magnitud del derrumbe y el tamaño de las rocas obligaron al corte total de la ruta”.
En ese sentido, se estimó que “los trabajos para restablecer completamente la circulación demandarán varias jornadas, sujetas a las condiciones climáticas”, concentrándose los trabajos en “esfuerzos en la habilitación de un paso provisorio sobre la banquina, destinado exclusivamente al tránsito de vehículos de emergencia con el objetivo de garantizar la respuesta operativa ante cualquier eventualidad en la zona”.
“Para las tareas se encuentran operando una motoniveladora, una cargadora frontal y un camión de Vialidad Nacional, una cargadora frontal de gran porte de Hidráulica del Municipio, una retroexcavadora de la Administración de Parques Nacionales y camiones aportados por distintos organismos, destinados al relleno de la banquina y a la remoción del material desprendido”, se agregó mediante un comunicado.
Asimismo, se realizó una evaluación de la ladera donde se originó el derrumbe, “detectándose importantes grietas que podrían generar nuevos desprendimientos, máxime considerando que continuarán en los próximos días las lluvias y nevadas en el sector”, por lo cual la fecha de reapertura a la circulación es incierta.
“En ese marco, un equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín inspeccionó el sector superior para verificar la existencia de cursos de agua o inestabilidades del terreno que pudieran representar un riesgo para el personal que trabaja en el lugar”, completa el comunicado.
En el operativo intervienen equipos de Vialidad, la Dirección de Protección Civil, el Área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes, la Administración de Parques Nacionales - Parque Nacional Lanín, Gendarmería Nacional, Policía del Neuquén, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la Provincia y Vialidad Provincial.
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