Derrumbe en San Martín de los Andes: el tránsito por la Ruta 40 seguirá cerrado por tiempo indeterminado

No se informó una fecha estimada para la reapertura de la Ruta 40.

“Para las tareas se encuentran operando una motoniveladora, una cargadora frontal y un camión de Vialidad Nacional, una cargadora frontal de gran porte de Hidráulica del Municipio, una retroexcavadora de la Administración de Parques Nacionales y camiones aportados por distintos organismos, destinados al relleno de la banquina y a la remoción del material desprendido”, se agregó mediante un comunicado.

Asimismo, se realizó una evaluación de la ladera donde se originó el derrumbe, “detectándose importantes grietas que podrían generar nuevos desprendimientos, máxime considerando que continuarán en los próximos días las lluvias y nevadas en el sector”, por lo cual la fecha de reapertura a la circulación es incierta.

“En ese marco, un equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín inspeccionó el sector superior para verificar la existencia de cursos de agua o inestabilidades del terreno que pudieran representar un riesgo para el personal que trabaja en el lugar”, completa el comunicado.

En el operativo intervienen equipos de Vialidad, la Dirección de Protección Civil, el Área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes, la Administración de Parques Nacionales - Parque Nacional Lanín, Gendarmería Nacional, Policía del Neuquén, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la Provincia y Vialidad Provincial.